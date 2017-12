Karácsony a mecset árnyékában – ahonnan papokat küldenek Hollandiába

Keresztényüldözés a Közel-Keleten, üres templomok Európában, a radikális iszlám térhódítása a világban. Ám ritkán esik szó Indonéziáról, a világ legnépesebb muszlim többségű országáról, amely büszke vallási toleranciájára. Részletes háttér a Heti Válasz karácsonyi dupla számában.

A Béke útja – így nevezik Jakarta központjában azt az átkelőt, amely összeköti az egymással szemben lévő római katolikus katedrálist és a főváros legnagyobb mecsetét. „Amikor magas rangú külföldi delegáció érkezik, országunk vallási toleranciájának példájaként mutatják be a két szomszédos épületet” – magyarázza Adi atya, a Szent Szűz mennybemeneteléről elnevezett katedrális plébánosa. „Nem is volt még itt összetűzés, sőt, amikor karácsonykor, húsvétkor nagyobb tömeg érkezik misére, a mecset átengedi parkolóhelyeit, és mi is így teszünk a Ramadánt lezáró, a böjt megtörésének ünnepén.”

A délkelet-ázsiai ország büszke vallási toleranciájára: 1945-ös megalapításakor az államot alkotó öt vezérelv (Pancasila) egyike az istenhit lett. Vagyis Indonézia nem szekuláris ország, de nincs államvallás sem. Az alaptörvény szerint a muszlim, a keresztény, a hindu, a buddhista és a konfuciánus felekezet egyenértékű.

Hogy sikerül így az országot békében egyben tartani?

