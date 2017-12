Katalónia: „az egyoldalú elszakadási projekt megbukott, és ismét meg fog bukni”

Bizonytalannak látják Katalónia jövőjét pénteken megjelent, az előző napi előrehozott katalán parlamenti választásokat kommentáló szerkesztőségi véleménycikkeiben a nagyobb országos spanyol és katalán napilapok. „Kérdés, hogy milyen jövő vár Katalóniára?” – írta az ABC. A konzervatív újság szerint az Állampolgárok (Ciudadanos) nevű liberális, középutas párt történelmet írt győzelmével, amely azonban keserédes, mivel nem szerzett kormányzóképes többséget a parlamentben. Továbbá a függetlenségi pártok sem lehetnek elégedettek, mert hiába kerültek többségbe a katalán parlamentben, az egyoldalú elszakadási folyamat Spanyolországtól egy olyan párt választási győzelméhez vezetett, amely nacionalizmus-ellenes és védi a spanyol egységet. Az eredmény azt mutatja: a katalán társadalom két stagnáló identitásra oszlik – állapította meg az ABC.

A La Vanguardia című katalán napilap azt írta: Katalóniában újdonság, hogy nem nacionalista párt végzett az élen, a Ciudadanos számára sok szavazatott hozott, hogy vezetőjét olyannak mutatta, mint aki képes véget vetni a függetlenségi folyamatnak. A lap hangsúlyozta a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt „katasztrofális” eredményét, képviselőinek száma 11-ről 3-ra csökken a katalán törvényhozásban, ami az újság szerint annak tudható be, hogy a függetlenségpártiakon kívül mások is rossz üzenetként értékelték az alkotmány 155-ös cikke alkalmazását, még ha az előrelátható és törvényes válasz is volt az állam részéről.

Az új parlamentnek január 23-ig kell megalakulnia, és döntenie kell az új elnökről, akinek megválasztása a jelenlegi körülmények között nem lesz könnyű - utalt cikkében a lap arra, hogy Carles Puigdemont, aki a függetlenségi erők jelöltje lehet, Brüsszelben van, és Spanyolországban letartóztatási parancs van érvényben ellene.

Az El País úgy vélte: a függetlenség mint egyoldalú elszakadási projekt megbukott, és ismét meg fog bukni, az állam megmutatta, hogy meg tudja akadályozni, Európa elutasítja, a katalán gazdaság pedig nem bírja ki. A napilap szerint a konzervatív Néppárt rossz választási szereplésének lesznek következményei országos szinten is, mert az komolyan korlátozza Mariano Rajoy miniszterelnök mozgásterét a spanyol politikában.