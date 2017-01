Kevés álszentebb politikus van Justin Trudeau-nál

Az Egyesült Államok mellett az egész világot eluralta a hír, hogy Donald Trump en bloc kitiltotta hét muszlim ország polgárait Amerikából. Az elnöki rendelettel – vagyis a Kongresszus megkerülésével – életbe léptetett intézkedés ellen ezrek tüntettek a hétvégén, John McCain arizonai republikánus szenátor közleményben tiltakozott, Nagy-Britanniában pedig már több mint egymillióan írták alá azt a petíciót, amelyik azt követeli Theresa May kormányától: vonja vissza Trump londoni meghívását, amíg az elnöki rendelet érvényben van, vagyis a következő legalább három hónapra – a Downing Street közölte, eszében sincs ilyesmit csinálni.

Trump döntésén lehet és kell is vitatkozni, szabad lamentálni azon, mennyire etikus lépés ez egy állítólag megtért embertől a bevándorlók hazájában.

Az álszenteskedés azonban senkinek nem áll jól. Még Kanada liberális celeb-miniszterelnökének, Justin Trudeau-nak sem, aki a hétvégén sietett mindenkit megnyugtatni: országa mindenkit üdvözöl, aki a terror elől menekül, vallásra való tekintet nélkül. Épp csak azt nem írta oda, hogy „Amerikával ellentétben”.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada