Ki a szívtelenebb: Merkel vagy Trump?

Tegnap volt az első évfordulója a karácsonyi berlini terrortámadásnak: a megemlékezésen részt vett Angela Merkel is, olyannyira, hogy ő gyújtotta meg az első gyertyát az emlékhelyen, amely áll egyrészt egy lépcsőből, belegravírozva a 12 halálos áldozat nevével, másrészt egy folyékony arannyal föltöltött hasadékból, ez a lassan begyógyuló, de azért mindig látható sebet akarja jelképezni. A kancellár mostani fellépésével tehát semmi baj nem volt, de amit a megelőző egy évben tett, azt nyugodtan lehet a nyugati terrortörténelemben példátlannak nevezni.

És most itt nem arról van szó, hogy a német hatóságok mennyit bénáztak, és hogy milyen elképesztő mulasztások vezethettek egyáltalán a támadáshoz. Ez ugyanis sajnos szinte mindegyik merényletnél így van. A német szervek inkompetenciája azonban tényleg egyedülálló volt a támadás utáni időben. Nem volt semmiféle forródrót, ahol a családtagjaik sorsa után érdeklődők felvilágosítást kaphattak volna, a rendőrök, kórházak folyamatosan hajtották el a kétségbeesetten érdeklődőket, volt, aki napokkal később tudta csak meg, hogy az édesanyja is a halottak között van. Egyedül a kórboncnokok voltak gyorsak, akik már három nappal később kiszámláztak minden egyes halott megvizsgálásáért 51 eurót a hozzátartozóknak – mint persze utóbb sűrű bocsánatkérések mellett kiderült, tévesen. Mint az az áldozatok hozzátartozóinak dühös nyílt leveléből kiderült, a legtöbben azóta is hiába várnak olyan méretű anyagi segítségre, amely legalább a mindennapi megélhetés szintjén valamennyire kompenzálná a veszteségeiket. Például hozzájárulást annak a költségeihez, hogy a merényletben megrokkant férfi akadálymentessé alakíthassa az otthonát, vagy hogy egy árván maradt lány állami segítséget kapjon tanulmányai folytatásához. Még az áldozatokkal foglalkozó különmegbízottat is csak a merénylet után három hónappal neveztek ki.

Ám nem csak arról van szó, hogy Merkel az ország vezetőjeként nem figyelt arra, hogy legyen valaki, aki a tragédia után segíti a rászorulókat eligazítani a bürokrácia útvesztőiben: a kancellár mulasztása ennél sokkal személyesebb. Merkel ugyanis a mostani alkalomig nemhogy személyesen nem találkozott a sérültekkel vagy az elhunytak hozzátartozóival, de még egy telefonhívást, egy részvétnyilvánító egyenlevelet sem küldött nekik. Semmit. Ugyanarról a Merkelről beszélünk, aki annak idején meghatottan szelfizett együtt a szíriai menekültekkel, ami – ha óriási poltikai hibának bizonyult is –, emberileg teljesen érthető volt, hiszen azok az emberek tényleg borzalmas dolgokon mentek keresztül. De most visszanézve erre a gesztusra, mégis az tűnik fel, mintha saját polgárainak tragédiája nem indította volna meg ennyire.

Merkel kettős mércéjénél csak az őt ellenőrizni hivatott sajtó kettős mércéje megdöbbentőbb. A médiát ugyanis csaknem egy éven át, a hozzátartozók leveléig egyáltalán nem foglalkoztatta az egész ügy. Miközben mondjuk egy hónap nem tud eltelni anélkül, hogy az amerikai elnökre ne rontana rá a világsajtó egy-egy félresikerült kondoleálás kapcsán. Múlt hónapban azért kapott Donald Trump, mert egy ámokfutás utáni részvétnyilvánításnál elrontotta a városnevet. Októberben pedig abból lett világbotrány, ahogy az elnök egy afrikai bevetésen életét vesztett amerikai katona özvegyét hívta fel. Bár a beszámolók ellentmondásosak, annyit nyugodtan állíthatunk, hogy a beszélgetés tényleg nem sikerült túl fényesen. Trump ugyanis szükségesnek tartotta megemlíteni, hogy az elhunyt tudhatta, mire vállalkozik, amikor katonának állt. Ami ugyan igaz, de aligha ez volt a megfelelő alkalom ennek az igazságnak a kimondására. De mégis: Merkellel ellentétben Trump legalább felemelte a telefont, még ha hívásában nem is volt sok köszönet. Úgyhogy amikor legközelebb arról olvasunk, hogy Trump egy minden empátia nélküli tahó, akkor gondoljunk arra, hogy ez ugyan vélhetőleg igaz, de csak az igazság egyik fele.