Ki ez az ember? Dél-Afrika Mészáros Lőrince?

Korrupt elnökének eltávolításával Dél-Afrika adott magának még egy esélyt, hogy valóra váltsa a reményeket, amire negyed százada nem képes. A friss Heti Válaszból kiderül, hogy az utódnak csodát kéne tennie: például vizet fakasztania a Fokváros körüli sziklákból.

Afrika modern történelme tele van csalódást okozó vezetőkkel és országokkal. Dél-Afrika és most megbukott elnöke, Jacob Zuma egy közülük, a sorból azonban kiemeli őket, hogy mégis a kontinens legnagyobb és legfejlettebb gazdaságú országáról van szó. Meg persze számít a történelmi feladat is: amikor 1994-ben véget ért az apartheid, mindenki abban bízott, hogy a szivárványnemzet bebizonyítja, Afrikában is létrejöhet egy olyan állam, amelyben mindenkinek lesz esélye a sikerre és jólétre.

Nem így történt, amiben elévülhetetlen szerepe van Zumának. De miért lett elnökségének kilenc éve az apartheid utáni történelem legnagyobb kudarca? És mit lehet várni utódjától, Cyril Ramaphosától? Egyáltalán ki ez az ember: az ország megmentője és megreformálója, vagy az új fekete oligarchia képviselője, Dél-Afrika Mészáros Lőrince? És mi köze az ország vezetésének a Fokvárost, a kontinens legszebb és leggazdagabb városát sújtó vízhiányhoz?

