Kik miatt egyre szörnyűbbek a repülőutak?

Pont egy éve követték el a brüsszeli merényletet, úgyhogy tényleg ideje volt még rosszabbá tenni a repülőutakat. Előbb az amerikaiak, majd a britek jelentették be, hogy ezentúl nem lehet felvinni a hozzájuk tartó gépek fedélzetére tabletet, laptopot, fényképezőgépet, szóval semmilyen elektronikus eszközt, amely nagyobb egy mobiltelefonnál. Az intézkedés egyelőre csak néhány muzulmán országot érint, Törökországon kívül arab országokat, azaz a pesti romkocsmákban legénybúcsúzó briteken alapuló magyar turizmust nem fenyegeti, de az ilyen dolgoknak sajnos az a szokásuk, hogy terjednek.

A lépést hírszerzési értesülésekkel indokolták, amelyek szerint az Iszlám Állam ilyen szerkezetekben próbál pokolgépet felcsempészni a gépekre. A képlet tehát világos, a terroristák miatt van minden. Ami annyiban igaz, hogy ha nincs terror, akkor nincs tiltás sem, de azért az iszlamistákon kívül szükség volt ehhez másokra is.

Például a biztonságért felelősök inkompetenciájára. Akik eszerint képtelenek arra, hogy megállapítsák egy laptopról – amelyet ugye a reptéri ellenőrzésnél nem csak meg kell mutatni, hanem be is kell kapcsolni –, hogy rejtettek-e bele robbanószert. Ami elég hihetetlen, hiszen a hírszerzési értesülés szerint éppen az akkumulátor helyére kerül a robbanóanyag. Ráadásul ez azt is jelentené, hogy ezek a zseniális iszlamista technikusok arra ugyan képesek, hogy így kipreparáljanak egy gépet, de arra már nem, hogy a fedélzetre fel nem vihető, és ezért csomagban feladott robbanó laptopot egy időzítővel vagy egy távirányítóval lássák el. Márpedig a feladott eszközöket aztán tényleg tele lehet rakni robbanóanyaggal, hiszen a lezárt bőröndben senki nem fogja kapcsolgatni őket.

Éppen az volt az eddigi rendszer előnye, hogy ha egy feladott bőröndben az átvilágításnál megláttak egy hordozható számítógépet, meg egy rakás kanyargó zsinórt, akkor azonnal lehetett gyanakodni, hiszen ki az az őrült, aki a drága – és rengeteg fontos adatot tartalmazó – laptopját feladná. A mostani rendszerben viszont minden csomagban lesz egy rakás gép, és legfeljebb abban lehet majd bízni, hogy a csomagosok éppen a bombává átalakítottakat lopják ki. Az egésznek tehát annyi az értelme, hogy a terrorelhárítók elmondhatják, hogy csináltak valamit. Ugyanennek a mentalitásnak köszönhetően totyogunk át évek óta mezítláb a legkülönfélébb ellenőrző kapukon és szerencsétlenkedünk műanyag evőeszközökkel a gépeken.

De ez még nem minden, a terrorelhárítók ugyanis remek társat kaptak a jogvédőkben és a baloldali sajtóban a repülőutak pokollá tételéhez. Nincs olyan nap, hogy valahol ne jelennének meg szívszorító cikkek valakiről, akit csak azért hívtak félre egy reptéren, mert muszlim, arab, szakállas, sötét bőrű, fejkendős, hangosan Allahhoz fohászkodott vagy valami hasonló. És a végkicsengés mindig az, hogy micsoda felháborító diszkrimináció történt, szégyellje magát a biztonságis, aki amúgy ezzel pont a rendes, tisztességes, beilleszkedni akaró muszlimot, arabot, szakállast, fejkendőst stb. bünteti, sőt radikalizálja. Ami természetesen az egyén szempontjából nagyon is lehet igaz, és biztos tényleg borzasztó érzés lehet, ha valakit valamilyen külső jel alapján alaptalanul vegzálnak. Csak éppen, mindent egybevéve, a hátrányos megkülönböztetés még mindig jobb megoldás.

Mert a másik lehetőség meg ez a mostani: hogy akkor inkább szívjon mindenki. Ami eddig azt jelentette, hogy az ősz apácát ugyanúgy kell ellenőrizni, mint a huszonéves tunéziai fiatalt. Most pedig már azt is, hogy az első osztályon repülő arab sejk vagy a német olajkutató ugyanúgy nem viheti fel a laptopját, mint a huszonéves tunéziai fiatal. Holott az ősz apáca, az arab sejk és a német olajkutató éppen olyan elmondhatatlanul csekély valószínűséggel fog robbantani, mint mondjuk a magyar újságíró. Ellentétben a tunéziai fiatallal, még ha ez az általánosítás az egyes esetekben legtöbbször nagyon is igazságtalan.

És hiába mondják erre a jogvédők, hogy csupán apró kényelmetlenség áll szemben a magasztos elvekkel, mert ez több okból sem ilyen egyszerű. Egyrészt mindez a rengeteg, önmagában apró intézkedés összességében nagyon is sok pénzbe és időbe – azaz szintén pénzbe – kerül. A pénz és idő pedig mindig korlátos: ha mindenkit át kell vizsgálni, akkor kevesebb figyelem jut azokra, akiket még sokkal inkább át kéne vizsgálni. Ebből a szempontból ugyanez a helyzet, amikor Amerikában a baloldal rendszeresen azzal támadja a rendőröket, hogy gyakrabban igazoltatnak feketéket. Igen ám, de ha a fiatal fekete férfiak az átlagnál sokkal több bűncselekményt követnek el (ami tény), s egy rendőr egy nap meghatározott számú embert tud igazoltatni (ami szintén tény), akkor ez a rendőr akkor fog a leghatékonyabban eljárni, ha főleg gyanúsnak kinéző fiatal fekete férfit állít meg.

Az igazi csavar ráadásul az, hogy nemcsak a bűncselekmények elkövetői, hanem az áldozatai is kiemelkedő arányban kerülnek ki az amerikai feketék közül, ezért a rendőr ezzel a fekete közösség tagjait védi a leginkább. És pont ugyanez a helyzet az iszlamista terrortámadásoknál is, ahol a legtöbb áldozat ugyanúgy muszlim, mint az elkövetők. S pont a jogvédők által védeni kívánt ártatlan muszlimokat sújtja a jelenlegi intézkedés is, hiszen ők lesznek azok, akiknek esetleg eltűnik a laptopjuk, ők lesznek azok, akik felkészületlenebbül érkeznek meg mondjuk egy tárgyalásra. És az ő országaik – Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Törökország is köztük van – lesznek azok, ahova így valamivel kevesebb turista érkezik. Ahova kicsit nehezebb lesz külföldi üzletembereket, és így üzleteket vonzani. Hogy aztán az élet ezeken a helyeken kicsit az eddigieknél is nehezebb legyen mindenkinek, kivéve az utánpótlást toborzó szélsőségeseknek.