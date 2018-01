Kinek drukkoljanak a magyarok a német-osztrák csúcson?

A magyar politika két oldalának külföldi példaképei találkoznak ma. A jobboldali, bevándorlásellenes osztrák kancellár a menekültsimogató Angela Merkelhez látogat. És ezzel még nincs vége az ellentéteknek. Merkel a legrégebben hivatalban lévő uniós kormányfő, Kurz viszont csak most foglalta el posztját, ráadásul példátlanul fiatalon.

Nem is olyan régen még viszonylag egyszerű volt az ilyen találkozók forgatókönyve: ahogy a német kancellár mondta Kurz egyik szocdem elődjéről, Werner Faymannról: „mindenféle vélemény nélkül jön be, és az én véleményemmel megy ki”. Vagyis: amit Berlin akart, azt csinálta Bécs is.

Ennek most vége, pedig mindkét politikus ugyanabban az európai pártcsaládban van – amiben egyébként Orbán Viktor is. Viszont Kurz nem utolsósorban éppen annak köszönheti felemelkedését, hogy élesen bírálta Merkel menekültpolitikáját. Határozott kiállása, meg persze döbbenetes fiatalsága óriási sztárrá tette Németországban is. A berlini politikai élet szereplői szinte egymás sarkát tapossák, hogy találkozzanak vele. Nemcsak minden fontos állami vezetővel ül majd le, hanem a német média legbefolyásosabb embereivel is.

De mit várhat a magyar kormány a mai tárgyalások fő témáitól? Igaza van-e a magyar jobboldalnak, amikor úgy tekint Kurzra, mint legfontosabb nyugati szövetségesére, aki majd segít hatástalanítani Merkelt? Nézzük témánként.

♦ Bevándorlás

Abban már alig van különbség a két vezető között, hogy mindkettő minél kevesebb menekült érkezését szeretné. Amikor az osztrákok éves felső korlátot vezettek be a befogadhatók számáról, a németek még felháborodottan bírálták őket, ma már a felső korlát a koalíciós tárgyalások hangsúlyos kérdése.

A legnagyobb eltérés a menekültek szétosztásának ügyében van. Az új osztrák kormánynak elég lesújtó a véleménye a kvótáról, már csak a visegrádi országok ellenállása miatt is nagyon rossz útnak tartják őket. A német politikusoknak viszont továbbra sincs jobb ötletük annak elkerülésére, hogy végül ne mindenki náluk kössön ki.

♦ Oroszország

Megint csak Bécs inkább Budapesthez van közelebb, mint Berlinhez. Békülékenyebb Moszkvával.

♦ Európai Unió

Az osztrákok ebben a kérdésben is közelebb állnak a magyar állásponthoz: nem szeretnének mélyebb uniót. Az osztrákok a németekhez hasonlóan nettó befizetők. Ha tényleg mennek a britek, nagy lukat hagynak maguk után a büdzsében. Ami azt jelenti, hogy ha ezt a lukat nem tömik be mások, akkor kevesebb pénz marad a szegényebb országok (mint Magyarország) támogatására. A németek nem zárkóznak el attól, hogy többet rakjanak be. Az osztrákok viszont egyetlen centtel sem szeretnének többet fizetni. A mi kedvünkért sem.

Összefoglalva: az új osztrák kormány általában megbízható szövetségese a magyaroknak – de csak addig, amíg nem kerül pénzbe.