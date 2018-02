Környezetszennyező német autók áraszthatják el Magyarországot

Hogyan buknak magyar autótulajdonosok több százezer forintot egy német bírósági döntésen, amely közvetlenül még Németországban is alig érint valakit?

Tehát a német bírák tegnap úgy döntöttek, hogy igenis ki lehet tiltani dízelautókat egyes városokból vagy városrészekből, ha végképp nincs más megoldás a levegőszennyeződés mérséklésére. És ezért a tulajdonosok még kártérítést sem kérhetnek se a településtől, se az autógyáraktól. Hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban? Az első tiltás helyszíne vélhetően Hamburg lesz. „Még ma meg tudjuk rendelni a táblákat” – mondta a város zöldpárti környezetvédelmi vezetője, aki szerint a tiltás már a jövő hónap végén életbe léphet. De messze nincs arról szó, hogy a német metropolisz dízelmentes övezetté válna: mindössze két utca két szakaszára kerülnek ki a táblák. Az egyik egy hatszáz méteres, a másik egy 1,7 kilométeres szakasz, utóbbinál a tiltás ráadásul csak teherautókra vonatkozik. S a lakók mindegyikbe behajthatnak, amint a hozzájuk érkező látogatók is, meg persze a szállítók is.

Vagyis a hamburgi tiltás még Hamburgban is alig fog érinteni valakit, nem hogy Németországban. És mégis: mindenkit érint, nem csak ott, hanem Magyarországon is. Kicsit olyan ez, mint az elektromos autók esete: rengetegen azért nem vesznek elektromos autót, mert azzal nem tudnak több száz kilométert menni egyhuzamban, köztük olyanok is, akik amúgy soha nem is mennek ennyit. De egyszerűen a korlátozás tudata is elviselhetetlen.

Fotó: Europress/AFP/Johannes Eisele

A dízeleknél ehhez jön még a kiszámíthatatlanság érzése, hogy mi lesz, ha esetleg később nagyobb területekről is kitiltják ezeket a kocsikat, ami annál is könnyebb lesz, mert ahogy a dízel egyre népszerűtlenebb lesz, egyre kevesebb lesz a dízelautó-tulajdonos szavazó.

És miközben Magyarországon végképp nincs szó tiltásról, a dolog nagyon is érinthet minket: tegnap egy távoli döntéssel bizony a hazai dízelautó-tulajdonosokat is komoly kár ért. Ha ugyanis a német használt dízelautók ára esik – márpedig esni fog – akkor az a magyar, aki majd el akarja adni a dízelautóját, a piacon ezekkel az olcsóbb német autókkal fog versenyezni, vagyis ő sem kérhet majd többet, különben a vevő inkább egy használt németet vesz.

Márpedig Németországban vagy 12 millió dízelautó fut az utakon, vagyis óriási a kínálat. És maguk a német autótulajdonosok és -kereskedők is azt jósolják, hogy ezek az autók a volt szocialista országokban találnak majd új gazdára. Ami persze azt is jelenti, hogy aki majd a jövőben vásárol használt dízelautót Magyarországon, az olcsóbban juthat hozzá. De kérdés, hogy például a kormány fel van-e készülve arra, hogy rövidesen Németországban túl szennyezőnek tartott autók árasszák el a magyar utakat.