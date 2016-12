Korszakalkotó felfedezés: hogyan védekezzünk a berlinihez hasonló terrortámadások ellen?

Az Iszlám Állam vállalta a berlini támadás elkövetését, ami természetesen nem jelenti, hogy az iszlámnak bármi köze lenne a véres tetthez, sőt igazából az iszlámot érte támadás, satöbbi, satöbbi, tényleg nem megbélyegezni akarok, csak ugye kiderült, hogy az Iszlám Állam Rumiyah nevű propagandakiadványának legutóbbi, novemberi száma éppen ilyen jellegű támadásra ösztönzi a fanatikusokat, sőt egyszersmind hasznos tanácsokat is ad nekik, miként járjanak el. Ami felveti a kérdést, van-e a német titkosszolgálatoknál olyan, aki akkor is olvassa a magazint, ha nem éppen maga tervez merényletet.

Mert ha van, akár jobban is figyelhettek volna a karácsonyi vásárok biztonságára. A berlini rendőrség vezetője, Klaus Kandt meg is kapta sajtótájékoztatóján a kérdést, hogy miért nem torlaszolták el betonakadályokkal a vásár előtti utat. Amire a rendőrfőnök azt válaszolta, hogy „nem lehet várakká átépíteni a karácsonyi vásárokat, hiszen olyan sok módja van annak, hogy teherautóval embereket öljenek”.

Amiről viszont eszembe jut a legszórakoztatóbb kanadai publicista, Mark Steyn, aki egyrészt azt írja, hogy ha egy nép csak szigorú biztonsági intézkedések árnyékában tudja megtartani több százéves tradícióit, akkor azok a tradíciók el fognak veszni. Meg azt is írja, hogy persze lehet majd növelni a biztonságot a karácsonyi vásárok körül, hiszen ha éjszakai szórakozóhelyeken robbantanak, akkor oda is lehet még több biztonsági őrt küldeni, ha meg pékségekben gyilkolnak, akkor akár minden pékség bejáratába lehet fémdetektorokat állítani. De mi volna, ha e sok kis biztonsági védvonal helyett csinálnánk egyetlen nagyot az ország körül? És mondjuk határnak hívnánk, a védelmét meg határellenőrzésnek?

Betonakadályokat helyeznek el a drezdai karácsonyi vásár bejáratánál a berlini terrortámadás másnapján Fotó: AFP/DPA/Arno Burgi

Forradalmi gondolat, tényleg. Persze annyira nem eredeti, mint Sadiq Khané, a pakisztáni származású londoni polgié, aki még pár hónapja jelentette ki, hogy a terrortámadások sajnos részei a nagyvárosi létnek. És igaz is: London, Brüsszel, Párizs, New York. Aztán vannak ugye még az ezeknél is nagyobb városok, mint Mexikóváros vagy Tokió –óh, de várjunk csak, ott mintha nem lettek volna az utóbbi időben merényletek. Igaz, muszlim bevándorlók sem nagyon élnek bennük.

Persze nyilván nincs összefüggés, a nagyság számít és kész, és egyébként is Németországnak most fontosabb dolga is van, mint forradalmi gondolatokkal foglalkozni, hiszen például tonnaszám kell készíteniük a szolidaritási rajzokat, kiírni papírlapokra, hogy a terroristák nem győzhetnek, de ha mégis, akkor sem leszünk olyanok, mint ők, szóval ha győznek is, akkor is veszítenek.

Az a hihetetlen, hogy az Iszlám Államot még egyáltalán bombázni kell, és nem omlott össze már rég, csupán a hashtagek súlya alatt.