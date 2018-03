Legendás filmek miniatűr városai: leleplező fotók a kulisszák mögül

Látványos filmek kulisszatitkait tárja fel egy közösségi oldal válogatása. Sokszor a moziban nem is fedezi fel a néző, hogy amit a vásznon lát, nem is valóságos helyszín, hanem miniatűr díszlet. Az alábbi fotókon úgy elevenednek meg ezek a kulisszák, hogy a rajta dolgozó stáb is látszódik; kiderül, hogy melyik kasszasiker film milyen trükkel készült.

A Grand Budapest Hotel, 2014

ParaNorman, 2012

Eredet, 2010

Superman visszatér, 2006

Harry Potter, 2001

Az ötödik elem, 1997

James Bond, 007 - Aranyszem, 1995

BrainDead filmsorozat, 1992

Batman, 1989

Az elveszett frigyláda fosztogatói, 1981

Menekülés New Yorkból, 1981