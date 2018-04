Macron belátta: hozzá kell szoknia Orbán Viktorhoz

A kétoldalú és az Európai Unión belüli együttműködésről írt Emmanuel Macron francia köztársasági elnök abban a levélben, melyet Orbán Viktornak küldött, gratulálva a magyarországi parlamenti választáson elért sikeréhez. Április 12-i keltezésű, de csak 5 nappal később ismertetett levelében a francia államfő biztosította a magyar miniszterelnököt, hogy folytatni kívánja a konstruktív munkakapcsolatot annak érdekében, hogy minden területen elmélyítsék a Franciaország és Magyarország közötti kötelékeket. Macron levelében emlékeztet arra, hogy jövőre ünnepeljük hazánk uniós csatlakozásának 15. évfordulóját, és örömmel dolgozik együtt Orbán Viktorral – a V4-együttműködés országainak bevonásával is – az európai építkezés előrehaladása, az európai értékek fenntartása érdekében.

A francia elnök levele megírása után három nappal, államfővé választásának évfordulója alkalmából adott tévéinterjújában már karakánabbul, de még mindig realistán fogalmazott: „Úgy tekintem Európát, ahogy van. Panaszkodhatunk. Én is panaszkodom miatta. Egyetlen, Orbán Viktor által vallott értéket sem tartok a magaménak. De ott van, megválasztották.”Majd így folytatta: „Egyrészt egy sor olyan demokráciát látok, ahol a lakosság körében egyfajta fáradtság uralkodott el. Olyan demokráciákat, amelyek megszokták a gyengeségeket, az igazságtalanságot, az egyenlőtlenséget, a dühöt, és ahol növekvőben van a populizmus, amelyet ugyan erkölcsileg elítélnek, de nem támadják az alapjait. Másrészt ott vannak az illiberális demokráciák, ahol azt mondják: »Látják, ezek az emberek gyengék. Ezért nem tartjuk többé tiszteletben a demokráciát. Támadást indítunk a bírák és ügyészek függetlensége ellen.«” Macron Lengyelországot és Magyarországot hozta fel példaként – Orbán Viktor diskurzusa szerinte „a háború előtti időszakot idézi” –, de azt is mondta, egyesek ugyanígy járnak el Romániában is, viszont Klaus Iohannis román elnök munkáját üdvözölte, mert ő szerinte „irányítás alatt tartja a dolgokat”.