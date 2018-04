Magyar győztes a világ egyik legnagyobb fotópályázatán

A korunk kérdései kategóriát Fredrik Lerneryd sorozata nyerte. „Kenyai nyomornegyedekben élő gyerekek az Annos Africa and One Fine Day nevű jótékonysági szervezet segítségével balettozni tanulhatnak. A tánc abban segíti a gyerekeket, hogy jobban ki tudják fejezni magukat, valamint növeli az életbe vetett hitüket és önbizalmukat. Néhány gyermek már heti több órán is részt vehet egy olyan táncstúdióban, mely a főváros előkelő negyedében van, s ezek a gyerekek már bentlakásos iskolában élnek. Vagyis tehetségüknek köszönhetően ki tudtak emelkedni a nyomornegyedek megpróbáltatásokkal teli világából.” Fotó: Fredrik Lerneryd