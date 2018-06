Magyarország–Amerika: vissza a normális hangnemhez

Két parlamenti választással és sok elvesztegetett lehetőséggel azután, hogy Hillary Clinton Budapesten járt, és először olvasott rá a magyar kormány fejére, a múlt héten végre hivatalosan is visszatértünk a NATO-szövetségesek körében normálisnak nevezhető hangnemhez, amikor Szijjártó Péter Washingtonban tárgyalt Mike Pompeóval.

A magyar és amerikai diplomácia vezetőjének találkozója hat évet váratott magára, ami még ellenségek közt is sok, nemhogy barátoknál. Csak a mihez tartás végett: Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel csak az elmúlt négy évben legalább tizenegyszer kétoldalúzott.

Bár a magyar sajtóban gyenge visszhangja volt az eseménynek, és – talán mindkét fél érdekében – a közös sajtótájékoztató is elmaradt, az elmúlt évek legnagyobb magyar diplomáciai áttörése volt ez Washingtonban. Nem szabad lebecsülnünk, mert hosszú és göröngyös volt az út idáig.

A magyar kormány washingtoni ellenlábasai évek óta érveltek amellett, hogy amíg Magyarország „demokráciaproblémái” nem oldódnak meg, és Orbán Viktor nem hagy fel a „Putyin-majmolással”, ellenzendő az amerikai kormány bármilyen gesztusa. De ahogy múlt az idő, az is mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a diplomáciai karantén, amibe Magyarország került az Obama-évek alatt, nem hozza meg a kívánt hatást. Donald Trump elnökké választása reményt adott a diplomáciai nyitásért szurkolóknak, de hogy milyen erős volt a belső ellenállás, azt a 2016. novemberi választások óta eltelt idő is mutatja.

„Wess Mitchell külügyi államtitkár kinevezése alapvetően megváltoztatta a helyzetet” – mondta Szijjártó Péter Washingtonban, s hozzátette, végre úgy érezni, hogy Magyarország Amerika természetes szövetségese, és Közép-Kelet-Európa újra rajta van az Egyesült Államok mentális térképén.

A nehézkes nyitás mögött amerikai oldalon valóban az új külügyi államtitkár komoly erőfeszítései állnak, de mindez új, az egész amerikai kormányon keresztülfuttatott Európa-stratégia kereteiben történik. Ennek központi tézise, hogy Európa igenis stratégiai színtere az amerikai külpolitikának, mert ha az Egyesült Államok elveszíti Európát – még ha mindenhol máshol nyer is –, azzal az egész nyugati civilizáció veszít.

Márpedig az intézményi belharctól, Brexittől, migrációs nyomástól az öreg kontinens láthatóan meggyengült. A térségben zajló orosz és kínai gazdasági és katonai előretöréssel szemben pedig Washington egyszerre volt felkészületlen és tétlen is. Ezért minden lehetséges eszközzel, létező és potenciális szövetségessel újra kell szőni a stratégiai kapcsolatokat, mégpedig elsősorban nemzetállami szinten. A politikai nézeteltéréseket – amelyekből amerikai–magyar vonalon akadt éppen elég – a közös stratégiai érdekek alá kell rendelni.

A diplomáciai masina új nagykövet híján is újra beindult Budapest és Washington között, még ha egy Ukrajna-méretű porszem került is a gépezetbe. De ha komolyan vesszük a magyar külügyi vezetés szavait, miszerint Magyarországnak nem a balhé az érdeke, hanem az, hogy az oktatási törvény okozta, mindenkinek rossz helyzetre végre megoldást találjunk, talán ez az elem is kikerül a lassan, de biztosan gyógyuló amerikai–magyar kapcsolatokból.

Felkészülhetünk arra, hogy a State Departmenttel szinte szimbiotikus viszonyban lévő nemzetközi emberi jogi szervezetek részéről erősödni fog a nyomás úgy a magyar, mint az amerikai felső vezetésre. Szeretnék elérni, hogy az olyan stratégiai kérdések, mint a magyar NATO-hozzájárulás és szerepvállalás minősége, az energiadiverzifikáció vagy a hírszerzési együttműködés helyett újra a sehova sem vezető belpolitikai viták kerüljenek a diplomácia előterébe.

Mindenesetre a magyar oldal várhatóan továbbra sem áll be a kifinomult európai körökben mostanság őrülten divatos, hangosan Amerika-ellenes nemzetközi kórusba. Drukkoljunk, hogy ez így is maradjon.