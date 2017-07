Már a bestsellerlistáknak is politikailag korrektnek kell lenniük

Az előző bejegyzésünkből kiderült, mi az, ami belefér a legjobb német hetilapnál a szerkesztői szabadságába. Most akkor nézzük meg, hogy mi az, ami nem.

Ha egy katolikus egyházi vezető haláláról van szó, akkor tehát jöhet az obszcén karikatúra, hiszen miért is ne lehetne kimondani valamit akkor is, ha azzal megbántunk másokat. Világos: nem lehet helye cenzúrának!

Aztán meg van, amikor mégis. Amikor közbe kell lépni, be kell avatkozni, tagadni és törölni kell.

A Der Spiegel sok más funkciója mellett minden héten lehozza a legjobban fogyó könyvek listáját is. A bestsellerek két kategóriában versenyeznek, szépirodalom és tényirodalom (hívhatjuk ismeretterjesztőnek, vagy non-fictionnek is). Nos, a második listára került fel egy tavaly meghalt német történésznek, Rolf Peter Sieferlének a posztumusz könyve. A Finis Germania a húszas lista hatodik helyéig jutott, hogy aztán egy héttel később nyomtalanul eltűnjön. Mint a lapvezetés később bevallotta, ők döntöttek úgy, hogy megteszik azt, amit csak kivételes esetben szoktak és leveszik a könyvet a listáról, mert antiszemitának tartják és nem szeretnének a mű sikeréhez hozzájárulni.

Amivel több probléma is van.

Hogy mindjárt az elején kezdjük: egyáltalán nem egyértelmű, hogy a könyv (vagy szerzője) antiszemita volna. Ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni az egyik legjobb és legtekintélyesebb amerikai konzervatív közírónak, Christopher Caldwellnek a balliberális The New York Timesban megjelent sorait. Sieferle konzervatív történész volt, de olyannyira nem szélsőséges őrült, hogy egy időben még Angela Merkel kancellárnak is dolgozott tanácsadóként. Kétségkívül igaz, hogy a migrációs válság ügyében aztán gyökeresen ellentétes álláspontot foglalt el, mint a német elit szinte mindegyik tagja – amint arról egy másik posztumusz és szintén jól fogyó könyve tanúskodik.

A Finis Germania amúgy nem is igazi könyv, hanem inkább jegyzetek, szerteágazó gondolatok halmaza, ahol közös elem a német hanyatlás miatti aggódás. És persze a legkevésbé sem uszító pamflet. Sieferle egyáltalán nem tagadja a holokausztot, sőt szörnyű bűnnek tartja, ám bírálja a német emlékezéspolitikát, amely kvázi vallás rangjára emeli a zsidóság ellen elkövetett genocídiumot. Sieferle megkérdőjelezi az azóta megszületett német nemzedékek örökölt bűnösségét. Sőt, párhuzamot von e között az örökös német bűnösség és a zsidók által évszázadokon át betöltött örökös bűnbaki szerep között. Mindezt persze lehet élesen bírálni, sőt alighanem joggal bántónak is tartani, de az antiszemitizmus vádjával egyszerűen lebunkózni legalábbis nem tűnik intellektuálisan igényes megoldásnak.

Meg eredményesnek sem. És itt a második gond a listáról való leszedéssel. Ez ugyanis bizonyítottan csak további reklámot csinál a könyvnek, vagyis pont az ellenkezőjét annak, amit el akartak érni az agyonhallgatással. Ez ugyanis már a második bestsellerlistás botrány a mű körül. Létezik ugyanis egy A hónap ténykönyve nevű lista is, amelyet az egyik közszolgálati tévécsatorna és a legfontosabb balliberális napilap, a Süddeutsche Zeitung állít össze, mégpedig egy zsűri segítségével, amelynek tagjai pontozással dönthetnek arról, hogy abban a hónapban szerintük melyek a megjelent legfontosabb könyvek. Erre a listára került fel a Finis Germania, méghozzá – mint utólag kiderült – pont a Spiegel egyik zsűritag szerkesztőjének köszönhetően, aki a maximum pontot adta a könyvnek, mert ugyan nagyon provokatívnak, de éppen ezért nagyon fontosnak tartotta. Később persze hiába bizonygatta, hogy nem ért egyet a könyvvel és csak hasznos társadalmi vitát akart generálni, nem volt kegyelem, annyi támadás érte saját kollégái részéről, hogy ki kellett lépnie a zsűriből. A könyv aztán ennek a botránynak a hatására kezdett el először szárnyalni.