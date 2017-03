Már egyévesen férjhez mehetnek a lányok

A nőnap mindig kiváló alkalom annak megállapítására, hogy az európai nők továbbra is a fehér férfiak elnyomásában élnek. Szerencsére nem mindenhol ilyen szörnyű a helyzet, mint a patriarchális örökséget lerázni képtelen Európában. Vegyük például Bangladest, ahol a parlament éppen most módosított törvényt, hogy még jobban védje a nőket. Az indok legalább is ez volt.

Bár innen messziről nehéz elsőre meglátni a nők érdekét a változásban, amelynek lényege, hogy eltöröltek mindenféle alsó korhatárt a férjhez menetelre. De mégis, a törvényhozó állítják, hogy egy gyors házassággal lehet a legjobban megvédeni a lányok becsületét, ha teherbe esnek. Hogy miért kéne gyerekeknek teherbe esniük, arra persze nem térnek ki, meg arra sem, hogy mit takar az a meglehetősen gumiszerűnek tűnő meghatározás, hogy „különleges esetekben” már nem számít az eddig érvényben lévő 18 éves alsó korhatár. Vagy hogy biztosan a nulla év-e a megfelelő új minimum?

A gyerekjogi szervezetek azért is tiltakoznak, mert Banglades amúgy is egész Ázsiában vezet a gyerekházasságok terén. A statisztikák szerint a jogszabályt kijátszva a bangladesi nők több mint fele 18 évesnél fiatalabban ment férjhez, 18 százalékuk pedig 15 éves kora előtt. És persze sem az időpontról, sem a férj személyéről nem ő döntött.