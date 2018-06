Még egy választás, amit a migrációs vita dönt el

Jelentősen növekszik a görög–török szárazföldi határon át Európába érkező menedékkérők száma. A tagállamok nem tudnak megállapodni egy közös uniós migrációs politikáról, pedig az a jövő évi európai parlamenti választás legfontosabb témája lesz. A „Stop, Soros!-csomag” már e küzdelem felvezetése. Részletes háttér a friss Heti Válaszban.

„A központ elérte befogadóképességének határát (…), de a helyzet ellenőrzés alatt áll” – mondta május elején az AFP francia hírügynökségnek az ENSZ tisztviselője egy északkelet-görögországi menekülttáborban. Ha egy B kategóriás repülős komédiában a pilóta kimondja a „helyzet ellenőrzés alatt áll” kifejezést, a fedélzeten mindenki rémülten visítozni kezd. A bevándorlási fronton is aggodalomra ad okot, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében, Görögországban ismét emelkedik a menedékkérők száma – akik elsősorban a szárazföldön érkeznek.

A helyzet romlása előbb-utóbb a nagypolitikára is kihat, hiszen a 2015-ös válság óta az Európai Unió egyik legfontosabb ügyévé lépett elő a migráció. Majd’ minden választáson ez volt az egyik fő téma: a múlt hétvégi szlovén voksolás is e körül forgott. Ebben a kontextusban értelmezendő a parlament által tárgyalt „Stop, Soros!-csomag”, amelynek első változata ugyan keményebb volt, de így is maradtak politikai kommunikációs szempontból hatásos részek a javaslatok között.

Tényleg büntetik majd, aki egy palack vizet ad a határsávban a migránsoknak? Számíthat-e Budapest az új olasz kormányra a kvóták elleni harcban?

