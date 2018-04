Megbukhat a francia kormány a sztrájkhullám miatt?

Franciaországban szinte egységes a baloldal és a szélsőbal a helyi MÁV átalakításának elutasításában.

Több száz kilométeres dugók Párizs körül, túlzsúfolt buszjáratok, munkahelyükről elkéső tömegek – így fest a tegnap kezdődött nagy francia vasutassztrájk. Az igen erőteljesen fogalmazó szakszervezetisek szavaiból azt érezni, nem csupán a vasúttársaság átalakításával kapcsolatos terveket utasítják el, általánosságban is szeretnék megleckéztetni Emmanuel Macron államfő kormányát. A munkaerőpiacot átalakító tavaly nyári reformok minimális konfliktussal mentek át, ezért a vasúti dolgozók most az általános ellenállás élharcosainak szeretnék magukat láttatni.

A kormány viszont arról beszél: ugyan 2008-ban 37,5 évről 41 évre emelték a vasutasok nyugdíjjárulék-fizetési időszakát, de nagy részük még így is 50 és 55 év között vonul nyugdíjba, miközben a franciák nagy része 62 éves koráig dolgozik. A 145 ezer embert foglalkoztató óriáscég 130 ezer alkalmazottja továbbra is még a huszadik század elején bevezetett speciális státusban van, ami nemcsak az elbocsátást teszi szinte lehetetlenné, de a többi francia munkavállalónak elérhetetlen kedvezményeket is biztosít. (Munkaidő, szabadság, egészségügyi ellátás, stb.)

A vasutasok által az elmúlt évszázad folyamán kiharcolt szociális juttatásoknak ára van: a kormányzat szerint az állami cég által maga előtt görgetett 50 milliárd eurós adósság és az állandó szubvencionálás elkerülhetetlenné teszik az átalakítást.

A sztrájk mellett felsorakozott a teljes baloldal, összesen tizenegy párt támogatja a kormányellenes mozgalmat. Macron elnök viszont elszánt, és azt mondja, nem fognak meghátrálni.

A nagy kérdés, hogy ebben a szkanderben kinek az oldalára állnak a választók. A franciák hagyományosan elnézők a szociális mozgalmakkal, de kérdés, hogy most nem elégelik-e meg a mindennapi életet akadályozó sztrájkot.