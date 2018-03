Megégetheti Orbánt a bukott Trump-tanácsadó rajongása

Hősnek, patriótának, korunk egyik legfontosabb emberének mondja Orbán Viktort Donald Trump volt tanácsadója és főideológusa, Steve Bannon. Az Európában utazgató Bannon azt sem tartja kizártnak, hogy Budapestre is ellátogat. Pedig a radikális populista rajongása a választások előtt árthat Orbán Viktornak.

Steve Bannon szenzációs felemelkedése majd szélsebes bukása az utóbbi idők legtanulságosabb amerikai története. A politikai életben járatlan bankár, hollywoodi producer, a radikális jobboldali internetes portál, a Breitbart vezetője 2016 augusztusában csatlakozott a Trump-kampányhoz, főtanácsadóként. Bannon arra bíztatta Trumpot, hogy semmit se adjon fel megosztó elveiből és provokatív stílusából. A 2016-os novemberi győzelem őt igazolta, amiért megkapta a jutalmát: Trump magával vitte a Fehér Házba, immár elnöki stratégaként. Jelentős hatalommal ruházta fel, időnként „de facto elnökként” is emlegették, aki a valóságban irányítja az országot. Címlapokra került, sőt könyv is jelent meg róla, Az ördög alkuja címmel.

Steve Bannon (jobbra) még az Ovális Irodában 2017 januárjában Fotó: Getty/Europress/Drew Angerer

Aztán fél évvel később, augusztusban Bannon távozni kényszerült a Fehér Házból. Visszament a Breitbarthoz, lelkesítő nyilatkozatokat tett („Nagyon fel vagyok spanolva, és szabadnak érzem magam. […] Építettem egy kibaszott gépezetet a Breitbartnál. Most pedig visszamegyek, tudom, amit tudnom kell, és újra felpörgetjük ezt a gépezetet”), ahonnan viszont januárban rúgták ki. Menesztése a hírhedt leleplező könyv, a Fire and Fury (Tűz és düh) megjelenése után történt, amikor nyilvánvalóvá vált Bannon véleménye Donald Trumpról.

Ugyanis azt mondta volt főnökéről, hogy „mentálisan alkalmatlan az elnökségre”, lányáról, Ivankáról pedig azt, hogy „buta, mint a föld”. Trump a megjegyzéseket azzal intézte el, hogy Bannon nemcsak az állását, de az eszét is elveszítette.

Az ideológus kirohanásai nem mindenkit leptek meg: kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy Bannon harcban állt a Fehér Ház „liberális-globalista” szárnyával, nevezetesen Jared Kushnerrel, Ivanka Trump férjével. (A szembenállásról szóló ábrát ebben a cikkünkben idéztük.)

Steve Bannon és Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Front elnöke Nemzeti Front lille-i kongresszusán március 10-én Fotó: AFP/Europress/Philippe Huguen

Steve Bannon radikális nézetei vereséget szenvedtek a Fehér Házban. Azzal vigasztalta magát, hogy kívülről többet tud tenni azért, hogy a „valódi” trumpizmus érvényre jusson, hogy az elnök betartsa kampányígéreteit. Az elnök mellől augusztusban távozott Gorka Sebestyén ugyanezt képviselte: „Mostantól több eszközünk lesz, hogy a »MAGA-vonatot« pályán tartsuk, hogy kívülről támogassuk az elnököt” – mondta. (A MAGA a Make America Great Again szlogenből gyártott mozaikszó, amit Trump és csapata is gyakran használt Twitteren.)

Steve Bannon azonban nemcsak állását, de hatalmát, befolyását is elveszítette Amerikában. Nem véletlen tehát, hogy az öreg kontinens felé fordult, hogy az európai populista mozgalmakat, pártokat karolja fel. Nemrég Rómában, Milánóban, Zürichben járt. Múlt héten Lille-ben a francia Nemzeti Front, Marine Le Pen pártjának kongresszusán mondott beszédet, ahol többek között azzal bíztatta a résztvevőket, hogy a történelem az ő oldalukon áll: „Amikor hazátokért harcoltok, rasszistának neveznek benneteket. De vége annak az időnek, amikor ezek a támadások működnek. Mi napról napra erősebbek leszünk, ők gyengébbek. Nevezzenek benneteket rasszistának, idegengyűlölőknek vagy aminek akarnak, vegyétek ezt kitüntetésnek”.

Bár akad hasonlóság Bannon és Orbán nézetei között, de a különbség is feltűnő. A magyar kormány a globális intézmények, köztük az EU megreformálását, nem lebontását tűzte ki célul. Bannon az establishment ellen lázít, Orbán Viktor akár jobboldali-liberális, akár konzervatív, akár populista politikusként közel harminc éve a politikai elit meghatározó tagja.

Még ha hízelgőnek tűnnek is Steve Bannon szavai Orbán Viktorról („ő egy igazi hazafi és egy igazi hős” stb.), nem biztos, hogy jól jönnek a választások előtt. A magyar miniszterelnök legbelső táborát ugyan tovább erősítheti Bannon rajongása, de a mérsékelt támogatókat és a bizonytalanokat taszíthatja. Sokan nem vennék szívesen, ha Bannon együtt emlegetné a magyar kormánypártot és a francia szélsőjobbot.

Nem véletlen, hogy kormányzati szinten sehol sem fogadták Bannont, mióta elhagyta a Fehér Házat. Nem valószínű tehát, hogy a Fidesz nyilvánosan felvállalja Trump kirúgott emberét. Ettől függetlenül mehet Magyarországra, mint ahogy Trump korábbi tanácsadója, Roger Stone is azt állítja, hogy találkozott magyar politikusokkal Budapesten. (Stone ellen jelenleg nyomozást folytat az FBI a 2016-os elnökválasztás orosz beavatkozásával összefüggésben.)

Steve Bannon ha most, a választási kampány alatt nem is, hosszabb azonban távon segíthet Orbán Viktornak, hiszen a populista mozgalom infrastruktúráját kívánja erősíteni Európában, köztük Magyarországon is. Think tanket akar alapítani, a Breitbarthoz hasonló radikális jobboldali internetes portált szeretne létrehozni. A Breitbart eddig is sokat és kedvezően foglalkozott az Orbán-kormánnyal, különösen annak Soros-ellenes harcával.