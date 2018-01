Mégis Budapestre jön a trumpista „veszélyes buzi”?

Az épp legutolsó hírek szerint mégis csak hazánkba látogat Milo Yiannopoulos. Aki netalán lemaradt volna az elmúlt napok konferenciaipari híreiről: az amerikai alt-right mozgalom homoszexuális, zsidó származású sztárprovokátora az Európa jövőjéről rendezett V4 konferencián lépett volna fel, de aztán mégsem, mivel a Fideszben rájöttek, hogy talán picit sok lenne az unortodox nempíszíből, és nem biztos, hogy a katolikus lengyelek, vagy Csányi Sándor, az OTP első embere túl boldog lenne, ha egy programban szerepelne a karácsonyra apácává fotosoppoltan, „Két dolgot szoktam térdelve csinálni” üzenetet posztoló sztártrollal.

Ám úgy néz ki, hogy a rajongóknak se kell szomorkodniuk, mert a manapság első számú Fidesz-parancsolat szellemében - miszerint hibát nem ismerünk be, sőt – a V4 konferenciát szervező, Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány azért is megszervezi Milo előadását, igaz, a konferencia programján kívül. Egyébként amennyiben az Index híre pontos, akkor ajánlom mindenkinek Milo fellépését, hogy végre lássunk valóban szórakoztató alt-right figurát a halovány magyar utánzatok után.

De, hogy miért is kavart ekkora vihart Milo Yiannopoulos? Némi képzavarszerűséggel élve: mi megmondtunk már majd egy évvel ezelőtt. Úgyhogy jöjjön most ismét Balla Eszter róla szóló írása abból az időből, amikor a Fidesz adománygyűjtő akciójának célcsoportja még nem tartotta minden idők legnagyszerűbb emberének Milot, ugyanis azt se tudták, ki ő.

Harminckét éves amerikai jobboldali (vagy másképpen: alt-right) celeb provokátor, aki magát „gyönyörű szupergonosznak” tartja. Milo Yiannopoulos története túlmutat önmagán. Felveti a kérdést, hogy a konzervatívok vajon meddig támogatnak a táborukban egy botrányos, uszító figurát, egy professzionális trollt.

Milo Yiannopoulos származását, vallását, szexuális orientáltságát is felhasználja népszerűségének növelésére. A fiú minden egyszerre, és csupa ellentmondás:

Görög apa fiaként Angliában nevelkedett, majd Amerikába költözött ⇒ ostorozza a bevándorlókat.

ostorozza a bevándorlókat. Az antiszemitizmussal is vádolt alt-right mozgalom szószólója ⇒ zsidó gyökerei vannak.

zsidó gyökerei vannak. Azt mondja, a legtöbb vallás bullshit, a hitetlenek is ostobák ⇒ katolikusnak mondja magát.

katolikusnak mondja magát. Homoszexuális ⇒ hirdeti, hogy a homoszexuális jogok károsak az emberiségre.

Gyakran gyöngyökkel, aranyláncokkal, fülbevalókkal, szőrmekabátokban, napszemüvegben jelenik meg, úgy ostorozza a liberálisokat és a feministákat. Ha durvaságát emlegetik, azzal vádolja meg kritikusait, hogy nem értik fanyar angol humorát.

Ő szervezte a „homoszexuálisok Trumpért” frakciót a republikánus konvención. „Azt hiszem, hogy örökségem hosszabb életű lesz, mint Trumpé. Én a betegséget, nem a szimptómákat támadom. Egyébként is, ő nem olvas. De mégis szeretem, így is az apukám. Senki sem tökéletes” – mondta Donald Trumpról, akit csak daddyként emleget.

Milo Yiannopoulos (középen) beszédet mond a tavaly nyári orlandói merénylet után Fotó: Getty/Europress/Drew Angerer

Yiannopoulos angol irodalmat tanult a cambridge-i egyetemen, de diplomát sohasem szerzett. Újságírói pályafutását színikritikusként kezdte, később a technológia területére nyergelt át. Hamarosan rájött, hogy a politikai háborúskodásban a jobboldali szekértáborban a helye. Ezzel együtt sokan vélik úgy, hogy nincs is meggyőződése, egyszerű troll (bár igaz, a professzionális fajtából), a szélsőséges stílust pedig csak azért karolta fel, hogy minél nagyobb figyelmet kapjon. Minden megnyilvánulása színészi alakítás.

Jelenet: Yiannopoulos és társai önszorgalomból, szimbolikusan megkezdik a Trump által ígért mexikói fal építését >>>

Jelenet 2: Yiannopoulos muszlimokat hergel egy fórumon >>>

Yiannopoulos nagy rajongótáborra tett szert, amikor a politikai korrektséget, a feminizmust, a transzgendereket, a muszlimokat, a bevándorlókat vette célba. Olykor jogos ellentmondásokra, hipokrita vonásokra mutatott rá, ám közben durva, személyes és visszatetsző támadásokat is indított. Elítélte többek között az abortuszt végző Planned Parenthood szervezetet azért, mert magzatokat ölnek – de fő érve a gyerekgyilkosságok ellen az volt, hogy vannak köztük fekete fiúk is, akik 20 év múlva jók lennének háremében. (A meleg Yiannopoulos kedvencei a fekete férfiak.) Minden muszlimot utál, kivéve partnerét. Úgy véli, hogy a fehér férfiak ellenségek lettek a multikulturális társadalomban. Nem véletlen, hogy 2500 dolláros ösztöndíjat ad ötven fehér férfi egyetemi hallgatónak.

2015 óta The Dangerous Fagott (Veszélyes buzi) feliratú buszával járja az egyetemi kampuszokat, ahol rendre lelkes közönség és tüntetések is várja. A Stanfordon azt bizonygatta, hogy a nők alacsonyabb rendűek a tudományban. A Yale-en indián ruhában gúnyolta a kisebbségeket. Pár héttel ezelőtt a kaliforniai Berkeley Egyetemen erőszakos tüntetés zajlott ellene, előadását törölni kellett. (Nem egyetemi hallgatók, hanem hivatásos anarchisták gyújtogattak.) Mindez csak növelte Milo kultuszát.

Annak a Breitbart Newsnak lett szerkesztője, amelynek főnöke, Steve Bannon ma az elnök fő stratégája. Itt dolgozott Gorka Sebestyén is, aki pedig Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója.

Úgy tűnt, hogy Milo Yiannopoulos megállíthatatlan. A televíziós csatornák gyakori vendégévé vált, egy rangos könyvkiadó 250 ezer dollárért akarta kiadni memoárját. Az idei konzervatív konferencia, a CPAC vezérszónokának invitálták.

És ekkor robbant a botrány: vírusként kezdett terjedni a videó, amin arról beszél, hogy a pedofília nem is olyan nagy ügy, hiszen a homoszexuális kamaszoknak még jól is jönnek a tapasztalt férfiak. Viccet csinált a katolikus egyházban történt pedofil botrányokból is.

Ezzel betelt a pohár, Yiannopoulos túl messzire ment. A konzervatívok törölték a konferencia előadói közül, többen személyesen is megtagadták. A kiadó visszavonta könyvének publikálását, ő maga pedig lemondott szerkesztői állásáról a Breitbartnál.

Vajon miért karolták fel a konzervatívok, akiknek elveivel, értékeivel gyökeresen ellenkeznek a megnyilatkozásai? Feltehetően az „ellenségem ellensége a barátom” jelszóval elnézték botrányait addig, ameddig a liberálisokat támadta. Sokkoló módszere egyébként is trendi, korunk hőse pedig a provokátor. „Csodálatos, hogy a post-truth érában élünk, mindent meg lehet tenni. Számos cikk jelent meg például Bill Clinton fekete törvénytelen fiáról. A sajtó hiába bizonyította tényekkel, hogy hamis az állítás, senki sem figyelt rá. Más stratégiát kell alkalmazni. Meggyőzőnek kell lenni. Ostoba leszbikus feministák és sikoltozó hárpiák nem meggyőzőek” – vallja Milo Yiannopoulos.