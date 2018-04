Megoldódott a legnagyobb német belpolitikai probléma!

A kormányalakítás is fontos volt, de a társadalmat igazán felkavaró vita, vajon ehetnek-e a migránsok ingyen Essenben.

Németországban csaknem ezer olyan egyesület van, amelyik azzal foglalkozik, hogy a megmaradt, fölösleges élelmiszert begyűjti, majd szétosztja rászorulók között. Az egyik ilyen egyesület az Essener Tafel, amely azonban három hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy egy ideig csak német állampolgároknak bocsát ki új tagsági kártyát, amellyel az ingyen élelmet lehet igényelni. A szervezet vezetője, Jörg Sartor a döntést azzal indokolta, hogy már most is kuncsaftok háromnegyede migráns és a németek egyre szorulnak ki, főleg a nők. A fiatal férfi menekültek ugyanis olyan légkört teremtettek az ételosztásnál – tolakodtak, lökdösődtek, sértegették, sőt meg is rúgták az idős néniket és a fiatal anyákat –, hogy azok inkább otthon maradtak, jóllehet könnyen elképzelhető, hogy nagyobb szükségük lett volna az ingyen táplálékra, mint a jó erőben lévő ifjaknak.

A döntésből óriási botrány lett, a vitában még Angela Merkel kancellár is megszólalt, és a Willkommenskultur legszebb napjait idézően bírálta az ételosztókat. Az átlagos progresszív politikus-médiamunkás interpretációjában a történet úgy nézett ki, hogy a szervezet eldöntötte, ennivaló csak a németeknek jár, a migránsok meg dögöljenek éhen. Holott, ugye, a segélyben részesülők aránya már ekkor is 75 százalék volt a migránsok javára, hiszen a tiltás a meglévő jogosultságot nem érintette, csak az esetleges jövőbeni új tagokra vonatkozott. Az Essener Tafel ablaka „NÁCIK!” feliratú graffitidíszítést kapott, s ahogy illik, leszélsőjobboldaliztákSartort is, aki egyébként nyugdíjas balos bányászként töltötte azzal az idejét, hogy az elesetteken segített.

De szerencsére három hónap után kiderült, hogy a fasizmus nem győzhet újra: az egyesület meghajolt a nyomás előtt, s most bejelentették, hogy a jövőben nem lehet kritérium, ki milyen állampolgár, jöhetnek az új külföldiek. Az ordas eszmék alulmaradtak. Németország megint a jobbik arcát mutatta.