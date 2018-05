Megrendítő beszámoló: a keresztény lány szeme láttára mészárolták le a családját

„Nem tapasztaltam az ottani keresztyénekben gyűlöletet vagy bosszúvágyat, ők folyamatosan a békéért imádkoznak” – mondja Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, akivel április végi szíriai utazásáról beszélgettünk.

Az utóbbi hónapokban többször írt arról a sajtó, hogy Szíriába beköszöntött a béke, de ez minden alkalommal törékenynek bizonyult – a héten is újabb rakétatámadás érte az országot. Sajgó Szabolcs jezsuita, Böjte Csaba ferences szerzetes és Hölvényi György európai parlamenti képviselő azonban a nyilvánvaló veszély ellenére is fontosnak tartotta, hogy a háborús övezetbe utazzon és kifejezze szolidaritását.

„Szerettük volna megmutatni, hogy együttérzünk az ott élőkkel, és első kézből hírt adni arról, mi történik valójában Szíriában” – fogalmaz Sajgó Szabolcs. Az utazók Libanonba érkeztek repülővel, onnan kocsival hajtottak tovább, hogy egy hetet töltsenek Aleppóban, Damaszkuszban, Homszban és Malulában. „Nagyon nehéz bejutni az országba, de ez a látogatás keresztény kötelességünk volt – olyan, mint amikor egy beteget látogatunk meg a kórházban: lelki közösséget vállalunk egymással” – hangsúlyozza a szerzetes.

Támadásban megsérült templom Malulában Fotó: Europress/AFP/Joseph Eid

Sajgó május 8-án a Párbeszéd Házában tartott rövid beszámolót a szíriai utazásról, melyen levetítettek egy Maluláról szóló, még a háború előtt készült dokumentumfilmet. A képeken látott keresztyén emlékek nagyrésze többé már nem látható, az Iszlám Állam harcosai elpusztították.

A XXI. század vértanúi

Sajgó Szabolcs arra is felhívja a figyelmet, hogy az általunk ismert Szíria csupán egy háborús övezet, de az ott élőknek a keresztyénség bölcsője. Ezért is különösen fájó számukra, hogy vallási alapon hangolták egymás ellen a hosszú éveken át békében élőket. „Elpattantak a társadalmi szálak, a keresztények már kevésbé bíznak a muszlimokban, és a bizonytalanság lett a meghatározó. Ezért is számít sokat nekik egy-egy jószolgálati látogatás, ilyenkor érzik, hogy nincsenek egyedül” – foglalja össze a szerzetes.

Sajnálatos módon Szíriában a keresztyén vértanúság nem történelem, napjainkban is sokan veszítik el életüket a hitükért. Sajgó Szabolcs elmondja, hogy Homszban a szír ortodox érsek vendégeiként együtt emlékeztek a 2014-ben meggyilkolt Frans van der Lugt szerzetesre, aki nem menekült el a háború elől, hanem a hívekkel maradt. „Halála után néhány nappal a város felszabadult, temetésén pedig együtt vettek részt keresztények és muszlimok” – teszi hozzá.

Sajgó Szabolcs Frans atya sírjánál Fotó: Facebook/Szabolcs Sajgó

Hasonló történettel találkoztak Aleppóban, ahol az ország keresztyén felekezeteinek képviselőivel együtt imádkoztak két, öt éve elrabolt ortodox püspökért. „Senki sem tudja, mi történt azzal a két emberrel, de ameddig nincs biztos hír a halálukról, addig imádkoznak értük” – mondja Sajgó Szabolcs.

A hit diadala

Hét évvel ezelőttig a területen békében éltek együtt keresztyének és muszlimok, de félő, hogy ez az állapot nehezen állítható vissza. Ennek folyamatát jól példázzák a Malulában történtek. A Damaszkusztól néhány kilométerre fekvő ősi, keresztyén településen egy évtizeddel ezelőtt muszlim vallási vezetők kezdtek furcsa misszióba, melynek során mobiltelefonokkal és – mint később kiderül – fegyverekkel szerelték fel hittársaikat. A megadott jelre a radikalizálódott fiatalok elfoglalták a várost, és az érkező zsoldosoknak megmutatták, hol laknak a keresztyének – akiknek nagyrészét kivégezték.

„Találkoztunk egy ifjú lánnyal Malulában, aki végignézte, ahogy családjának férfitagjait lemészárolják, majd bombát dobtak a szobába, ahová elbújt – folytatja Sajgó. – Csodával határos módon túlélte a támadást; elmesélte, hogy végig a Szűzanyához könyörgött. Szomszédai végül a támadás után elvitték a damaszkuszi kórházba, ahol megmentették az életét. Azóta is hálát ad a Szűzanyának, hogy túlélte a harcokat – számomra ez a hit diadala.”

Törékeny béke

A jezsuita azt is elmeséli, hogy a Szíriában élők úgy érzik, a nagyhatalmak játszadoznak országukkal – és az életükkel. „Egy erős Szíria sokaknak útjában lehet, nagy úr az olaj, amiért vannak, akik bármire képesek” – teszi hozzá. Szerinte érdekes, amit a szír helyzetről lát a világ. Damaszkuszban töltött egyik éjszakáján például bombázás zaját hallotta, de másnap hiába kereste az erről szóló híreket, sehol sem tudósítottak az esetről. Mint mondja, az utazás után nem kérdés, hogy – Ferenc pápa szavaival élve – valóban a harmadik világháborút vívják a Közel-Keleten.

Gyerkek játszanak egy szétlőtt hotel mellett Malulában Fotó: Europress/AFP/Juszef Karvasen

Akik Szíriában maradnak, mégis bíznak: „Amint lehet, megpróbálják újjáépíteni az országukat, s úgy gondolom, ha helyreáll a béke, sokan visszatérnek majd”. A szerzetes szerint ugyanakkor „mást jelent a béke, és mást a fegyverszünet”, a legnagyobb probléma pedig az, hogy a háború kiváltó okait még nem sikerült felszámolni, ezért minden fegyverszünet ingatag.

„Az ott élők úgy gondolják, addig van esély a békére, ameddig Bassár el-Aszad elnök a helyén van. A szemükben ő az, aki támogatja a kereszténységet, és meg tudja védeni a helyieket” – hívja fel a figyelmet a szerzetes. Az elnök döntése értelmében egyébként a kormány átvállalta a keresztyén intézmények rezsiköltségét, ezzel is támogatva tevékenységüket.

Az élet valósága

„Nem tapasztaltam az ottani keresztényekben gyűlöletet vagy bosszúvágyat, ők folyamatosan a békéért imádkoznak” – magyarázza Sajgó. Mint mondja, az egyik érsek nyíltan elmesélte, hogy nagyon nehéz számára vezetőként reményt és erőt sugároznia, segítenie azokat, akik értelmetlenül veszítik el szeretteiket. „Az erőszak áldozatai azt kérdezik, miért engedi ezt Isten, de erre ő sem tud választ adni, csak csöndben a másik mellé áll, és együtt imádkoznak. Engem papként is megérintett őszinte hite és helytállása” – fogalmaz.

A szír keresztyének magukban hordozzák a mártírok történeteit, s templomaikban azt látják, ahogy a festményeken a vértanúk Jézus Krisztus mellett foglalnak helyet. „Őszintén hiszik, hogy Jézus Krisztus társai, és a földön töltött élet csak átmeneti időszak, amikor bármi megtörténhet. Magát Jézust is kivégezték, ez az élet valósága, ez áll előttük” – magyarázza. Bár erről más beszélni békeidőben, és más megélni véres harcok közepette, a szírek helytállása példaértékű: „Tudják, hogy a bosszú és a gyűlölet nem válasz, mert a sebeket egyedül a mély hit képes begyógyítani.”