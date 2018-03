Megrendítő fénykép, ami megváltoztatta a világot

Válasz.hu / 2018.03.27., kedd 12:30 /

Kevin Carter dél-afrikai származású fotóriporter barátjával és kollégájával, João Silvával az ENSZ meghívására Szudánban tudósított az éhínségről 1993 márciusában, ugyanis a szervezet forrásai kiapadtak. A segélyszervezetnek publicitásra volt szüksége, hogy a világ megtudja, mekkora mértékű éhínség pusztít a kelet-afrikai országban. Amikor a helyi gerillák engedélyt adtak az ENSZ-nek, hogy élelmiszer szállítmányt vigyenek Ayod faluba, a két fotóriporter a szervezettel tartott. Carter a falu közelében talált a csontsovány gyermekre, aki az ételosztáshoz tartott, de meg kellett állnia, hogy erőt gyűjtsön. Eközben szállt le egy dögkeselyű a közelében. A fotóriporter elmondása szerint húsz percet várt, hátha a ragadozó kitárja szárnyait.

Fotó: Kevin Carter: Egy keselyű várakozik egy éhező kislány mögött Szudán, 1993

Útban a repülőgéphez Carter találkozott Silvával, s a következőket mondta neki: „Nem fogod elhinni, hogy mit fotóztam! … Épp egy térdre rogyott kislányt fotóztam, amikor helyet változtattam, és azt látom, hogy egy dögkeselyű szállt le mögé. … Borzalmas ez az egész. Folyton Meganra (saját kislányára) gondolok.” Silva megkérte Cartert, hogy mutassa meg, hol van ez a hely. Carter egy tőlük 50 méterre lévő helyre mutatott, de azt mondta, a keselyű már nincs ott, mert elüldözte.

A képet 1993. március 26-án publikálta a The New York Times, majd azonnal világkörüli utat járt be. Újságokon kívül segélyszervezetek plakátjaira is felkerült, s hatására rengeteg pénz érkezett a Szudánban tevékenykedő segélyszervezetekhez. Azonban a publikum másra is reagált: a fotón látható gyermek további sorsáról akartak tudni, s felelősségre vonták a fotóst, hogy miért nem segített az éhező kisgyereken.

Ugyan korábban Cartert, akárcsak a többi fotóriportert is figyelmeztették, hogy kerülje a fizikai kontaktust az éhínségben szenvedőkkel, mert betegséget terjeszthetnek, a későbbi interjúkban gyakran beszélt arról, hogy bűntudat gyötri, amiért nem segített a kislánynak. Egy 1993. áprilisi interjúban pedig azt mondta el, hogy a fotó elkészülte után hosszasan ült egy fa alatt, cigarettázott és sírt.

Egy évvel később a fényképért Kevin Carter Pulitzer-díjat kapott, azonban a rengeteg borzalmat átélt, depresszióval küzdő, akkor 33 éves fotóriporter a díj átadása után négy hónappal véget vetett életének.

Egy újságíró csapat 2011 a szudáni helyszínre ment, s kinyomozta a gyermek későbbi sorsát. Édesapjától megtudták, hogy valójában egy kisfiú volt, Kong Nyong, s akkor, 1993-ban odaért az élelmiszerosztásra, azonban 2007-ben betegségben elhunyt.