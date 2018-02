Megvan a rák ellenszere

Rendkívül sikeres kísérleteket végeztek egy újfajta rákterápiás módszerrel a Stanford Egyetem kutatói – számolt be a 444, s mivel nem csak a rossz hír hír, beszámolunk róla mi is. Ha igaz, s főleg, ha emberre is alkalhazható lesz az eljárás, akkor ez nem a nap, nem a hét, hanem bizony az évtized híre.

A módszer lényege, hogy közvetlenül a rákos daganatba fecskendeznek be egy immunerősítő kombót, két hatóanyagot, amely aktiválja a T-sejteket.

A kísérlet teljes siker volt: 90-ből 90 egeret sikerült teljesen kigyógyítani a rákból. A terápia annyira eredményes, hogy még az áttétek is megszűntek az egerek szervezetében. A módszer sokféle rák ellen sikeresnek bizonyult.

Az új módszer nagy előnye, hogy egészen kis mennyiségű hatóanyaggal sikerült kiváltani a tökéletes immunreakciót, amely ráadásul célzott, vagyis a hagyományos kezelésekkel szemben nem terheli le az egész szervezetet.

„A két hatóanyag együttes alkalmazásakor azt tapasztaljuk, hogy az egész testben megszűnnek a tumorok. Így ezzel a módszerrel kikerülhető a tumorspecifikus terápia keresése, és nem kell a páciens teljes immunrendszerét aktiválni” – mondta Ronald Levy onkológus professzor. Az egyetem részletes közleménye itt.