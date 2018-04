Megvan az egymillió aláírás - nézzük, kik támogatták a kezdeményezést!

Európában minden hetedik ember, köztük közel 2,5 milliós kisebbségben élő honfitársunk mindennapjait könnyíthetjük meg a Minority SafePack támogatásával. Bár a szükséges egymillió aláírás már összegyűlt, az április 3-iki határidőig folytatódik a kampány, hogy ne borotvaélen táncoljon a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés sikere. Az alábbiakban négy ország példáján keresztül mutatjuk meg, miért nem volt egyszerű összegyűjteni a szignókat.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója európai polgári kezdeményezéssel fordult az Európai Bizottsághoz a kisebbségvédelem ügyében – 2011-ben. Akkor egy év alatt összegyűlt a szükséges egymillió aláírás, ám két évvel később a bizottság elutasította a kezdeményezés bejegyzését, mondván, az tagállami hatáskör.

Éveken át húzódó pereskedés – melyben Szlovákia és Románia az Európai Bizottság, Magyarország pedig a kezdeményezők oldalán állt – eredményeképpen tavaly áprilisban újra megkezdődhetett az aláírásgyűjtés – nulláról. Az első, visszautasított próbálkozás ellenére idén húsvétra Romániában, Magyarországon, Szlovákiában, Bulgáriában, Spanyolországban, Dániában, Horvátországban, Lettországban, Litvániában és Szlovéniában már összegyűjtötték a szükséges számú aláírást, s közel 1,1 millió fő állt a kezdeményezés mellé. Bár ezzel a szabályokban foglalt számú támogató összegyűlt, az esetlegesen érvénytelen szignók miatt az aláírásokat érdemes az utolsó percig gyűjteni.

Amennyire színessé teszik Európát az őshonos kisebbségek, annyira részesülnek szélsőséges bánásmódban a különböző országokban. Ezeket az eltérő helyzeteket vizsgáltuk a toleranciáról híres Dániában; a válság sújtotta, még nem uniós Ukrajnában; a magyarságot oly sok alkalommal támogató Lengyelországban, és a nyugat felé egyre inkább nyitó Horvátországban. A különféle kultúrájú és gazdaságú országok kisebbségpolitikája jól példázza, mennyire változatosan kezelik ezt a kérdést Európa-szerte.

Német aktivitás és lengyel-magyar barátság

A közel negyvenmilliós Lengyelországban egy-kétezer magyar él. Ebbe tartozik az az 500 fő, akik régebben telepedtek le, és azok a fiatalabb honfitársaink, akik az utóbbi évtized trendjeit követve költöztek, hogy valamelyik multinacionális cégnél helyezkedjenek el.

Felkerestük a varsói székhelyű Lengyelországi Magyar Egyesületet, ahol arról tájékoztattak, ismerik a kisebbségvédelmi kezdeményezést, tagjaiknak és lengyel ismerőseiknek továbbították is a felhívást. Nem tudni, ez hány aláírást jelent, de egy biztos: az ott élő magyarok kis létszáma miatt nem lehet országos jelentőségű eredményekre számítani.

Lengyelországban a Minority SafePack mögé a német kisebbség állt, a kampányt is a Német Társadalmi és Kulturális Egyesületek Lengyelországi Szövetségének kezdeményezésére indították el. Magdalena Lemańczyk, a Minority SafePack országos koordinátora elmondja, a dél-lengyelországi Opolei és a Sziléziai Vajdaságban élő német kisebbség mellett az észak-lengyelországi Pomerániai vajdaságban élő kasubok tettek a legtöbbet – tőlük két- háromezer aláírásra számítanak.

Lengyelországban kilenc nemzeti és négy etnikai kisebbség van bejegyezve, közülük főként az ukránok, fehéroroszok, szlovákok és tatárok szálltak be a gyűjtésbe, rajtuk kívül számos civil- és egyházi szervezet is besegített. Több ismert személy, köztük politikusok is támogatták a kezdeményezést; volt, aki közösségi profilján hívta fel rá a figyelmet, mások személyesen gyűjtötték az aláírásokat.

Magdalena Lemańczyk hozzáteszi: a kisebbségek, valamint a regionális nyelvet használó közösségek, mint a kasubok, Lengyelországban kedvező helyzetben vannak. A kezdeményezést nem a kisebbségek megkülönböztetése miatt támogatják, hanem céljuk a közös kisebbségvédelmi előírások és törvényi garanciák kidolgozása a jövő nemzedékei számára, illetve az olyan veszélyeztetett regionális nyelvek védelme és ápolása, mint amilyen a kasub.

A történetnek van magyar szála is: a Gazeta Polska Klubok szervezésében a március 15-i ünnepségekre és Békemenetre érkező több száz lengyelt az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum felkérte az ívek aláírására – amit meg is tettek a Rákóczi Szövetség önkénteseinél. A lengyelek hazájukban is magukénak érezték a magyarok számára fontos ügyet: a 450 szervezetet összefogó Gazeta Polska Klubok vezetői minden klubjuknak elküldték az online felkérést, hogy továbbítsák tagjaiknak, így támogatva a határon túli magyar kisebbségeket és a Litvániában élő lengyeleket.

Azt nem sikerült kideríteni, hogy gyarapodó aláírásokat a lengyelországi német kisebbségnek vagy a magyar felkérésnek köszönhetjük. Március 14-én mindenestre a Minority SafePack honlapján még 20 058 lengyel aláírás szerepelt, 15 nappal később viszont ez a szám 25 324-re emelkedett.

Ukrajna: félelem és mozgósítás Kárpátalján

Bár 1991-ben népszavazással döntöttek Ukrajna szuverenitásáról és a kárpátaljai magyar autonóm terület létrehozásáról, ez 27 év alatt nem valósult meg. A kárpátaljai magyarság lélekszáma a 2001-es népszámlálás adatai szerint 152 ezer fő, amely becslések szerint az elvándorlás miatt azóta húszezerrel is csökkenhetett. Ukrajna jelenleg mély válságot él át a Krím-félsziget elvesztése és az állandó fegyveres konfliktussal terhelt kelet-ukrajnai szakadár megyék miatt.

Eddig is rendszeresek voltak Kárpátalján a magyarok elleni etnikai támadások, de az utóbbi fél évben egyre fenyegetőbbé váltak. Beregszászon már többször vonultak fel a Szvoboda (Szabadság) párt félkatonai szervezetének fekete ruhás, maszkos tagjai, emellett februárban két támadás is érte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központját; utóbbit az ukrán hatóságok terrortámadásként azonosították.

A KMKSZ ezért is tartja fontos lehetőségnek a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. A helyi újságban, a közösségi médiában és belső levelezésükben is felhívták rá a figyelmet; a KMKSZ közgyűléseken felszólították tagjaikat az aláírásgyűjtésre, illetve a szervezet ifjúsági szövetségének tagjai a falvakban élőknek segítettek eligazodni az interneten. A KMKSZ részéről Darcsi Karolina kommunikációs titkár fogja össze a kampányt, melyet gőzerővel folytatnak az április 3-i határidőig.

Ukrajna még nem uniós tagállam, és a kettős állampolgárság intézményét sem kezelik egyértelműen: mivel nem ismerik el, de létezik, olyan joghézag áll fenn, amit egyelőre nem szankcionálnak. Az ukrán jogászok egy része szerint ,,mindenki ukrán”, és nincs szükség kettős állampolgárságra, így akik az ukrán mellett más állampolgársággal is rendelkeznek, nem tölthetnek be közhivatali tisztséget– ennek ellenőrzését külön bizottság végzi.

Az országban két módon írhatták alá a kisebbségvédelmi kezdeményezést: kettős állampolgársággal rendelkező magyarként vagy nem Európai Uniós állampolgárként – bár utóbbit nem fogadják el hivatalosan, jelzésértékűnek számít.

Az autonómia kérdése „vörös posztó” az ukrán államhatalom szemében, a területi függetlenséget pedig – a feszült világpolitikai helyzet miatt – érdemben föl sem lehet vetni. A KMKSZ számára örvendetes az ukrán alkotmányban is garantált kulturális autonómia, de a hatóságok ezt is próbálják visszafogni – nem ismeretlen például az új oktatási törvény körüli felháborodás. A kárpátaljai magyarság számára az ilyen döntések miatt is különösen fontos a kisebbségvédelmi kezdeményezés: ez is garancia lehet rá, hogy anyanyelvüket használva élhessenek szülőföldjükön. Annál is inkább, mert a Minority SafePack sikere a még nem uniós államokban élő honfitársainknak is segítséget nyújthat: a csatlakozni kívánó országoknak az Európai Parlament által elfogadott mindenkori elvárások alapján kell megvalósítaniuk kisebbségpolitikájukat.

Dánia: példás kisebbségvédelem

A Dán Királyság évtizedek óta jó példát mutat a kisebbségi politika terén. Az országhoz tartozó Grönland és Feröer-szigetek – 23, illetve 19 ezer lakójával – széleskörű autonómiával rendelkezik, de jogokat biztosítanak a többi kisebbségeknek is. Az ország népessége 5,7 millió fő, fejlett a szociális és oktatási rendszerük, ami miatt a magyar fiatalok is szívesen választják továbbtanulási célként Skandináviát. Amikor a Dániában élő kisebbség kerül szóba, a legtöbben a dán-német határ közelében élő németekre gondolnak, de az országban történelmi kisebbség a 20 ezer fős roma közösség és a 7000 fős zsidóság is.

A földrajzi közelség és a történelmi okok miatt Németországban 50 ezer dán él, Dániában pedig 15 ezer német – közülük az 1955-ös Bonn-Koppenhágai Nyilatkozat értelmében azt ismerik el dánnak vagy németnek, aki annak vallja magát. Az állam komoly figyelmet fordít a határain túl élő dánokra, a Németország területén működő nemzetiségi óvodákat és általános iskolákat anyagilag is támogatják.

Hasonló módon gondoskodnak a Dániában élő németekről is: a „Grænseforeningen – for en åben danskhed” (Határvidék egyesület) segíti a dán kormány és a német kisebbség közti kommunikációt – ők karolták fel a Minority SafePack ügyét is. A kisebbségvédelmi kezdeményezés elindításához szükséges polgári bizottság hét tagjának egyike Hans Heinrich Hansen korábban a FUEN (Európai Népcsoportok Föderális Uniója) elnöke volt, aki a dániai német kisebbséget képviseli. Hansen már a 2009-es szlovák nyelvtörvény körüli vitával kapcsolatban is hangsúlyozta, hogy komolyabban kell venni a kisebbségek ügyét – azóta kilenc év telt el különösebb változások nélkül, így nem volt kérdés, hogy az ügy mellé állnak.

Dániában a kezdeményezést már tavaly is komoly kampány támogatta, 2017 nyarán például a Danish Minority Youth Organisation (Dán kisebbségi fiatalok szervezete) is aláírásgyűjtésbe kezdett. Az országban 9750 aláírásra volt szükség, a buzdításnak köszönhetően a csatlakozók száma húsvétra meghaladta a 11 700-at.

A Minority SafePack aláírására többször is ösztönözte Dánia lakosságát Thomas Andersen, a dán-német határ közeli Aabenraa polgármestere, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy régiójukban a német kisebbség gyakorolhatja kultúráját és működtethet intézményeket, s ez példa lehet szerte az Európai Unióban. Kezdetektől várható volt, hogy Dánia egyike lesz annak hét országnak, ahol összegyűlik a szükséges számú aláírás, emiatt is tartották fontosnak a példamutatást a kezdeményezés támogatásában.

Horvátország: megtették, amit megkövetelt a haza

A legutóbbi népszámlálás szerint Horvátország 4,2 millió lakosából 303 ezer fő vallotta magát valamely kisebbséghez tartozónak. A legnagyobb kisebbséget a szerbek alkotják 4,5 százalékkal, s az összlakosság 0,34 százaléka vallotta magát magyarnak – ami 14 ezer főt jelent. Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke szerint ennél többen vannak, de történelmi okokból nem mindenki vállalta magyarságát, és sok a vegyes házasság is. Mint mondja, Horvátországban „magas a kisebbségvédelmi szint” a nyelvhasználat, az oktatás, a média, a kisebbségi önkormányzatok, a parlamenti képviselet terén is – amelyet az Európai Unióhoz való csatlakozás következményének is tart.

Az autonómia azonban csak a kulturális önrendelkezésre korlátozódik. Jankovics Róbert úgy véli, rendezett a kapcsolat a többségi társadalommal, a magyar anyanyelvűeket nem érik atrocitások. A HMDK elnöke a magyarok helyzetét jobbnak látja, mint más nemzeti kisebbségekét, s ebben szerepe van a Horvátország és hazánk közti jó viszonynak is.

„Úgy gondoljuk, az őshonos nemzeti kisebbségek megvédése meghatározó fontosságú Európában. Ha nem lépünk, helyzetünk romlani fog – mondja Jankovics Róbert. – Meg kell tennünk, amit lehet, hogy a brüsszeli döntéshozók rendezett és szervezett módon foglalkozzanak az üggyel.” Ennek eléréséhez „teljes infrastruktúrával szálltak be” az aláírásgyűjtésbe. A kezdeményezés népszerűsítésére a horvátországi magyarság életében tájékozódási pontot jelentő, horvát állami támogatással megjelenő Új Magyar Képes Újság című hetilapot, valamint a helyi Szlavón Televízión rendszeres adással jelentkező magyar nyelvű műsort is igénybe vették.

A HMDK önkéntes, pártok feletti társulásként határozza meg önmagát, melynek célja a horvátországi magyarok érdekképviselete. Helyi szervezetei átfogják az országot, és igyekeznek egy körbe tömöríteni a magyar újságírókat és pedagógusokat is. Bár nem csak a HMDK érdeme, Horvátországban is összegyűlt a szükséges 8250 aláírás – ami mára meghaladta a 14 200-at is.Jankovics Róbert szerint több mint háromezer horvátországi magyar írta alá a kezdeményezést szervezete buzdítására – mint mondja, „megtettük, amit megkövetelt a haza”.

A fentiekből is látható, hogy az Európában élő őshonos kisebbségek helyzete széles skálán mozog. Sokuk számára azonban a túlélés a cél – ezért olyan jogi háttérre volna szükségük, amely kultúrájuk megőrzése mellett a fejlődésre is lehetőséget biztosít. Ennek érdekében kulcsfontosságú a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés minél aktívabb támogatása.

Az összeállítást – Farkas Zsuzsanna vezetésével – a Heti Válasz újságíró-tanfolyamának hallgatói készítették. Közreműködött: Borzon Dániel, Pap Krisztián és Víg Rita.