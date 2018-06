Merkel azonnal mondjon le!

Niall Ferguson a világ talán legismertebb és legnagyobb hatású konzervatív történésze. A legnevesebb egyetemeken tanító, a világot megmagyarázni kívánó sikerkönyveket ontó brit professzor ezúttal a német Die Weltnek adott nagyinterjút, amelyben olyan kíméletlenül bírálja a német kancellárt, ami addig legfeljebb populista politikusoktól volt szokásos.

Merkel ősbűne persze a nyugati civilizációt védő Ferguson szerint is a 2015-ös határnyitás, de ezen kívül szemére veti a pénzügyi válság idején tanúsított tétovázását és azt is, hogy Európa nem lépett fel határozottabban az arab tavasz idején. Sőt szerinte a Brexit is részben a kancellár bűne, mert a nyitott politikája miatt a brit szavazók attól féltek, hogy a németekhez érkező menekültek majd hozzájuk mennek tovább. „Azonnal mondjon le! Már sokkal korábban meg kellett volna tennie” – foglalja össze a véleményét Ferguson, aki egyébként annyiban mindenképpen Merkelhez hasonlóan nagy befogadáspárti, hogy felesége szomáliai migráns, méghozzá a könyvei és szereplései miatt a világ legismertebb szomáliai migránsa, az iszlámkritikus Ayaan Hirsi Ali.