Miért bántják a mi jó Sárközy Miklósunkat?

Őrizetbe vették Nicolas Sarkozy volt francia államfőt.

Egy Dubai oktatási konferencia és egy londoni előadás között váratlanul besűrűsödött Nicolas Sarkozy élete. A 2007 és 2012 között francia államfőt 2007-es kampányának finanszírozása miatt rendelték be tanúvallomást tenni ma reggelre, majd vették őrizetbe.

Mivel vádolják?

A nyomozás öt éve folyik, egy francia oknyomozó portál, a Mediapart 2012-ben publikált cikkéhez nyúlik vissza. Az újság egy líbiai dokumentumot közölt, amely azt állította, hogy Moammer Kadhafi líbiai diktátor ötvemillió euróval támogatta a részben magyar származású politikus elnökválasztási kampányát.

2016 novemberében a Sarkozy által mindig tagadott ügy új fordulatot vett, amikor egy Ziad Takieddine nevű üzletember vallomást tett. Azt mondta, ötmillió eurót készpénzt vitt több fordulóban Tripoliból Párizsba 2006 végén, 2007 elején, majd átadta Claude Guéant-nak, Sarkozy kabinetfőnökének, illetve magának a politikusnak. (Guéant-t azóta meg is vádolták azzal, hogy 500 ezer eurónyi vagyonnövekedéssel nem tud elszámolni.) Ilyen értelemben nyilatkozott Abdallah Senoussi, a Kadhafi-rezsim katonai hírszerzésének volt vezetője, aki most is fontos szerepet tölt be a különben kaotikus líbiai helyzetben.

Egy másik feltételezett elkövetőt, Alexandre Djouhrit januárban tartóztattak le Londonban, óvadék ellenében elengedték, majd ismét letartóztatták. Otthonát már 2015-ben átkutatták a nyomozók és számos dokumentumot lefoglaltak.

Mi várható?

Sarkozyt a törvények alapján maximum 48 óráig tarthatják őrizetben, aztán egy vizsgálóbírónak el kell döntenie, hogy a rendelkezésre álló terhelő bizonyítékok alapján előzetes letartóztatásba helyezik-e. Még ha nem is történik most meg, a fentebb említett adatok alapján Nicolas Sarkozy komoly gondban van. Nemcsak a politikai visszatérés nem sikerült (pártja, a Republikánusok 2017-es államfőjelöltségétől elütötte François Fillon), most a szabadsága is kockán forog.