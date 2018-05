Miért nem áll le a magyarok kiáramlása Ausztriába?

Sok ezren költöznek át a nyugati határszélre a magasabb bérekért, azután hirtelen azon találják magukat, hogy már ők is Ausztriában dolgoznak. Az osztrák családipótlék-szigorítás és a félmilliós csúcsot megdöntő magyar belső migráció Sopronból nézve. Részletes háttér a friss Heti Válaszban.

Három óra 57 perc – ekkor szólal meg Fekete Zsolt ébresztője. Sosem állítja egész órára, úgy érzi, jár neki három percnyi irracionalitás, egy nagyon is racionális munkanap elején. Másfél óra múlva kel a Nap, és hatkor kezdődik a reggeli műszak az óriási osztrák raktárban, ahol dolgozik. De ő már 5 óra 20 perckor szeret ott lenni a pauzeplaccon, ne mondják rá, hogy nem áll készen a munkára. Zsolt egyike annak több tízezer embernek, aki Ausztriába jár dolgozni; az ő történetük eléggé ismert, ám az kevéssé, hogy kik érkeznek a helyükre. Mert ugye, ha valaki felmond Magyarországon, akkor az üres álláshelyet valakinek be kell töltenie. No, ez az a pont, ami felforrósította a légkört a nyugati határ mentén, ahova megindultak a dél-dunántúli és a kelet-magyarországi munkavállalók.

Idén félmillió fölé emelkedett a lakhelyváltoztató magyarok száma, közülük sok ezren a nyugati határszélre igyekeznek, de jobbára csak azért, hogy átzsilipeljenek. Mit is jelent ez?

Miért nem áll le a fiatalok kiáramlása Ausztriába, ha egyszer itthon dinamikusan nő a GDP, csökken a munkanélküliség és emelkednek a bérek?

Hogyan lettünk Európa harmadik legnagyobb határ menti ingázó nemzete?

Mindez miként alakítja át a soproni helyi társadalmat?

