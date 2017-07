Mintha Orbán Viktort hallanánk: kemény német–olasz állásfoglalás, apró „szépséghibával”

Ne a problémát hozzuk ide, a megoldást és a segítséget vigyük oda – emlékeznek még erre az orbáni receptre? Ha nem is szó szerint, de ezt olvassuk vissza a német és az olasz belügyminiszter most megjelent közös migrációügyi állásfoglalásából, ami a Willkommenskultur végéről is érkezik. A politikusok még a tengerparton tevékenykedő civil szervezetek szabályozását is felvetik. Már-már 100 százalék orbánizmus, nem? Apró „szépséghiba”: az európai elosztási kvótákhoz ragaszkodnak.

Thomas de Maiziere német és Marco Minniti olasz beülgyminiszter a Die Welt című lapban közölt közös vendégkommentárban kiemelte, hogy nem lehet „a határtalan vendégszeretet illúzióját kelteni migránsokban”, mert ez csak az embercsempészek gazdagodását segítené. A migrációs válság megoldása pedig „nem korlátozódhat földrajzilag az EU-ra, és mindenekelőtt az olasz partokra, ahol a migránsok megérkeznek” az EU területére.

A válságot szerintük „elsősorban Afrikában kell leküzdeni”, ahol „gazdasági, ökológiai és humanitárius okok migrációt váltanak ki”.

Az EU nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy visszaszorítsa az illegális migrációt a nyugat-balkáni útvonalon. Most a Földközi-tenger középső medencéjén átívelő migrációs útvonalra kell összpontosítani, és tudomásul kell venni, hogy nincs egy csapásra minden gondot megoldó „csodaszer”, és csak intézkedések egész sorával lehet hosszabb távon sikert elérni.

A legfőbb feladat az embercsempészek üzleti modelljének szétzúzása. Az embercsempészek „bűnözők, számukra a migránsok csak árucikkek, amelyek élve vagy halva profitot termelnek” – írta a német és az olasz belügyminiszter.

Kifejtették, hogy elsőként a Líbiában folytatott embercsempészetet kell felszámolni, ezért támogatni kell az észak-afrikai országot szárazföldi és tengeri határának védelmében. A líbiai parti őrség fejlesztése már zajlik, Olaszország négy őrnaszádot biztosított a szervezetnek, és további hat hajót is rendelkezésére bocsájt, továbbá kiképzi a hajók legénységét.

Hozzátették, hogy el kell kerülni a líbiai partoknál „néha előforduló versengést” a parti őrség és a hajótörötteket mentő civil szervezetek között. Ehhez feltétlenül szükséges a civil szervezetek működéséről szóló szabálykönyv, amelynek kidolgozására Olaszország javaslatot tett az uniós belügyminiszterek tallinni tanácskozásán.

Felidézték: Németország és Olaszország közösen javasolta, hogy az EU vizsgálja meg, miként támogathatja Líbiát déli határának ellenőrzésében egy modern határvédelmi rendszer létrehozásával. A Líbiába irányuló „irreguláris migráció” megakadályozása érdekében már elkezdődött az együttműködés Nigerrel, Csáddal és Malival, azonban a líbiai határnál is „meg kell próbálni beavatkozni” a folyamatok „irányításának” céljával. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az embercsempészet már régen fontos gazdasági ágazat a migrációs útvonalak mentén.

A válság leküzdésében hatékony, működőképes visszafogadási egyezményeket kell kidolgozni a származási országokkal, és törődni kell a Líbiában tartózkodó és az országba még mindig folyamatosan érkező migránsokkal is – írta a német és az olasz belügyminiszter, hangsúlyozva, hogy „ezek az emberek nem maradhatnak Líbiában”, a Nemzetközi Migrációs Szervezet irányításával, európai támogatás mellett vissza kell juttatni őket hazájukba.

A válság európai dimenziójával kapcsolatban az egymás iránti szolidaritás és felelősségvállalás fontosságát emelték ki, aláhúzva: egyetlen tagállamnak sem lenne szabad „elszalasztani az esélyt, hogy teljesítse a szövetségesei melletti kiállásra vonatkozó kötelességét”. (Utalás a kötelező kvótákra – a szerk.) A migrációs válság kihívását fel kell használni a tagok közötti bizalom erősítésére. Az EU „nem engedheti meg magának, hogy észak–déli vagy kelet–nyugati megosztottság keletkezzék” a közösségben – írta Thomas de Maiziere és Marco Minniti.

Mindez az aktuális helyzetben elsősorban Olaszország támogatását jelenti, és azt, hogy mindenkinek végre kell hajtania a menekültek tagállamok közötti elosztásáról 2015 szeptemberében hozott döntést – szögezte le a német és az olasz belügyminiszter.