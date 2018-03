Most már biztos, hogy Vajna Timi túl a nyolcvanon is filmezheti magát a Maldív-szigeteken

A klímaváltozásról nagyjából azt tudjuk, hogy első áldozatai a gleccsersízők, a jegesmedvék és a kis trópusi korallszigetek lakói lesznek. Merthogy ugye a légkör melegszik, a gleccserek és a jégtáblák elolvadnak, a vízszint meg csak emelkedik.

Nos, a jegesmedvéknek nincs jó hírünk, de ez mindegy is, mert úgysem olvassák ezt a cikket, a fehér homokos paradicsomok lakóinak és a rendszeresen odalátogatóknak viszont igen. Új-zélandi kutatók a csendes-óceáni Tuvalut mérték fel, amely minden előrejelzés szerint az egyik első olyan állam lesz, amelyet elnyel a tenger, ami nem is olyan meglepő, ha belegondolunk, hogy a tízezer lakosú Tuvalu legmagasabb pontja négy és félméterrel van a tengerszint felett. Tuvalu egy rakás atollból és korallszigetből áll, ám ezek összes kiterjedése mindössze 26 négyzetkilométer, azaz pont akkora, mint Csepel, hogy egy másik nem kevésbé egzotikus szigetet hozzak példának. Az új-zélandi kutatók műholdas felvételeket felhasználva végignézték, hogy 1971 és 2014 között hogyan alakult ezeknek a szigetecskéknek a felszíne. És azt találták, hogy miközben ezen időszakban a tenger szintje évente átlag 3,5 milliméterrel, azaz megdöbbentően gyorsan emelkedett, addig a szigetek összterülete nemhogy csökkent volna, hanem valamelyest, összesen három százalékkal, azaz bő száz focipályányi területtel még nőtt is. Persze a növekedés nem volt mindenhol egyenletes: átlagban azt lehet mondani, hogy a kisebb szigetek fogytak, volt olyan, amely a területének a felét is elvesztette, a közepesek és a nagyobbak viszont gyarapodtak. Mégpedig azáltal, hogy a klímaváltozás miatt megnövekedett viharok és hullámzás tördelte a szigetek körüli korallzátonyokat, a keletkezett törmeléket pedig a hullámok kimosták a partra. A kutatók szerint ugyanez a jelenség játszódhat le más csendes-óceáni szigeteken, de az indiai-óceáni Maldív-szigeteken is. Vagyis ebben az évszázadban aligha fognak eltűnni ezek az országok a térképekről.

Mindez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy a klímaváltozás nem létezik, vagy hogy a hatásai nem lehetnek pusztítóak, csupán azt, hogy a Föld egy elképesztően bonyolult rendszer, és egyáltalán nem könnyű ezeket a hatásokat megjósolni.

A másik tanulság, hogy ennek a jó hírnek egyáltalán nem mindenki örül, meglepő módon magukon az érintett szigeteken sem. Tuvalu miniszterelnöke felháborodottan jelentette ki, hogy a kutatók egyáltalán nem egyeztettek a országa hatóságaival, és „Tuvalu egyáltalán nem nő, hanem igenis el fog süllyedni”. Ami abból a szempontból persze nagyon is érthető, hogy Tuvalu kormányfője 2014-ben az ENSZ klímakonferencián elmondott beszédével vált világhírűvé, amelyben apokaliptikus víziót felfestve kért segítséget, hogy népe ne tűnjön el. Márpedig egy komoly politikus a nemzethalálnál csak attól fél jobban, hogy kiderül, nem volt valamiben igaza.