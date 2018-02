Nagyon fogy a népesség Közép- és Kelet-Európában – mi van a háttérben?

A volt szocialista országok vezetői előszeretettel beszélnek a Nyugat hanyatlásáról, ám a világ leggyorsabban fogyatkozó népességű országai mind Közép- és Kelet-Európában vannak. A friss Heti Válaszból megtudhatja, miként lett térségünk a sereghajtó.

Vraca ősi város Szófiától 120 kilométerre északra, a Balkán-hegység lábainál. Már a római korban is lakott volt, a kalandozó magyarok is jártak a falainál, most jó ötvenezren laknak benne. Még. A város lakossága ugyanis évenként kétezerrel csökken. Egész Bulgárié pedig évente mintegy 50 ezerrel, azaz a bolgárok évente egy Vracával lesznek kevesebben. A település és az ország is csúcstartó. Az ENSZ legfrissebb számításai szerint az egész világon Bulgária népessége fog a legdrámaibban csökkenni: a ma valamivel hétmillió fölötti lakosú Bulgáriának 2050-re 5 és félmilliónál kevesebb lakosa lesz, vagyis az évszázad közepére elveszti polgárai csaknem negyedét. És Bulgária a térségben közel sincs egyedül a gondjaival. Az ENSZ szerint a világ tíz leggyorsabban fogyó országának mindegyike egykori szocialista állam, a Baltikumtól a Balkánig húzódó sávból, beleértve ebbe sajnos a Kárpát-medencét is.

De miért fogynak a kelet-európaiak még az olaszoknál, németeknél vagy japánoknál is gyorsabban? És mi köze a népességfogyásnak a bevándorlás-ellenességhez?

