Nem is három, hanem négy embert ölt meg a belga terrorista

Az már a korábbi, belgiumi iszlamisták által végrehajtott terrortámadásoknál is kiderült, hogy a belga hatóságoknál bénább nem nagyon akad Európában. Ahogy a – szintén Brüsszelből szervezett – párizsi terrortámadások után egy izraeli miniszter lekezelőleg mondta: „A belgák inkább csokoládét szeretnek enni, élvezni az életet, nagyszerű liberálisoknak és demokratáknak látszani, nem pedig harcolni a terrorizmus ellen.” Mások valamivel tudományosabban inkább az erős központi hatalom hiányára, az ország decentralizáltságára mutatnak rá mint okra. A rengeteg különböző regionális kormány hatóságai egyszerűen nem működnek együtt megfelelően. S pluszban még ott a mindent megfojtó, és mindig a potenciális terroristák javára tévedő bürokrácia.

Rendőrök dolgoznak a lövöldözés helyszínén Fotó: MTI/AP/Geert Vanden Wijngaert

A jelek szerint a rendőrség és a hírszerzés hiányosságait azóta sem sikerült orvosolni. A tegnap elkövetett liège-i támadóról, Benjamin Hermanról kiderült, hogy három, radikális iszlamistákról szóló megfigyelési dossziéban is szerepel. Igaz, mindig csak olyan személyként, akinek kapcsolatai vannak a radikálisokkal, nem pedig olyanként, aki maga is radikális. De hát minden eddigi támadásnál pontosan lehetett tudni, hogy pont ezek a kisstílű, de erőszakos bűnözőkből lesznek a legkönnyebben radikálisok, ha van olyan a közelében, aki átfordítja. Márpedig a börtönben muszlimmá lett Herman közelében rengeteg volt.

De még ha nem is lett radikális iszlamista, és a végén kiderült, hogy mégsem terrortámadás volt, hanem egy be nem tervezett sima ámokfutás, akkor is teljesen érthetetlen, hogy a belga hatóságok hogyan engedhetnek vissza egy ennyire veszélyes embert a társadalomra, akár csak pár napra is, anélkül, hogy figyelnék. Merthogy a legkevésbé sem tartották szemmel, az a legújabb részletekből is látszik. Kiderült, hogy Herman pár órával korábban egy negyedik gyilkosságot is elkövetett. Egy harminc éves férfit – amúgy az ismerősét – szúrta le, a gyilkos fegyvert megtalálták a kocsijában. Sőt, még korábban, vagyis az éjszaka egy ékszerboltba is betört. Nem rossz teljesítmény, ha belegondolunk, hogy mindössze előző nap engedték ki kétnapos eltávozásra a börtönből. Ennél több két napba tényleg nehezebben fért volna bele!

Belgium pedig a jelek szerint továbbra sem képes megvédeni a polgárait, bevándorlóit, sőt rendőreit sem. Hiszen a négy áldozat közül kettő rendőrnő volt: ráadásul nevük alapján mindketten bevándorló hátterűek: az egyik spanyolajkú, a másik pedig algériai vagy marokkói.