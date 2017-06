Németország: álkeresztény afgán gyilkolt gyereket

Az afgán férfi még 2005-ben érkezett Németországba, legálisan, mint férj. Feleségének ugyanis volt német tartózkodási engedélye, így semmi sem akadályozhatta meg, hogy férjet importáljon magának. Sőt, férjeket. A nőnek ugyanis volt egy nővére is, így a férfi hozhatta magával a testvérét és máris mindenkinek lett párja. Ez a kis afgán idill azonban nem tartott sokáig, 2008-ban ugyanis a testvér felesége állítólag kikezdett a fivérek egyik unokatestvérével (remélem, tudnak még követni, könnyebb lenne, ha a német hatóságok nyilvánosságra hozták volna legalább a szereplők monogramjait). A család becsületén esett folt eltüntetésére az akkor 32 éves afgán azt a módszert találta ki, hogy betörést színlelve felgyújtja lakásukat és az egészet az unokatestvérre keni. A remeknek látszó terv meglepő módon nem sikerült és a gyújtogató 2009-ben öt év tíz hónap börtönt kapott. Testvére addig rájött az egyszerűbb megoldásra és egyszerűen meggyilkolta a feleségét, azóta is börtönben ül.

A gyújtogató azonban – miután leülte a büntetését – kiszabadult. Ám még a börtönben menedékkérelmet nyújtott be, hogy kiszabadulása után elkerülje a kitoloncolást. Ehhez pedig azt a megoldást választotta, hogy a börtönben áttért a keresztény hitre, márpedig keresztényként ugye veszélyben volna az élete Afganisztánban. A börtönlelkész igazolta a keresztelőt, a kitoloncolást a hatóságok fel is függesztették a kérelem eldöntéséig, a férfit pedig 2015 elején elhelyezték egy bajor település panzióból átalakított menekültszállásán. A biztonság kedvéért – nehogy eltűnjön valahol Németországban – kapott a lábára egy nyomkövetőt is.

Ott élt különösebb feltűnés nélkül egészen mostanáig, amikor feldühítette egy Oroszországból érkezett menekült nő gyerekeinek hangos játszadozása. Fogott egy kést, súlyosan megsebesítette a nőt és megölte a kisebbik, öt éves gyereket. A nagyobbik, hatéves gyerek végignézte a támadást, neki nem esett baja, a kiérkező rendőrök pedig agyonlőtték a 41 éves afgánt.

Az eset egyrészt rávilágított arra a terjedő gyakorlatra, hogy menedékkérők a kereszténység felvételével próbálnak kibújni a kitoloncolás alól, márpedig a hatóságoknak roppant nehéz ellenőrizniük, hogy adott esetben valódi megtérésről van-e szó. De általánosságban is felveti az egész kitoloncolás jogi és erkölcsi problémáit. Egy hete robbant hatalmas bomba Kabul központjában, nem messze a német és francia nagykövetségektől, megölve legalább száz embert. A német nagykövetség azóta is működésképtelen, le is állították a kitoloncolásokat. Vagyis úgy kellene érvelni amellett, hogy Afganisztán biztonságos a visszaküldötteknek, hogy ezt a biztonságot a főváros legvédettebb részén, a követségi negyedben sem tudják garantálni.