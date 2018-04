Nemsokára ennyivel gyorsabban száguldhatunk az osztrák autópályákon

Százhatvan kilométer per óra. Tavaly év végén az osztrák közlekedési minisztérium a jelenlegi 130-ról ennyire tervezte felemelni az ország autópályáin a sebességkorlátozást. A sajtóban Anschlussnak is nevezett intézkedés azt célozta, hogy négy keréken gyorsabban el lehessen érni Németországot. Emellett átvitt értelemben közelítettek volna az ottani, felső határ nélküli rendszerhez is.

A tervezet nyomán kibontakozó vitában közlekedésbiztonsági és gazdaságossági szempontok egyaránt felverődtek. Előbbi kérdést régóta vizsgálják világszerte, és egyes tanulmányok szerint a korlát nélküli autópályákon némileg több a balesetek száma. Ez azonban több más tényező következménye is lehet, így vannak, akik vitatják a közvetlen összefüggést. Az viszont tény, hogy a fokozott gyorsaság miatt – a nagyobb fogyasztás folyományaként – drágább az autózás; persze ki-ki megszabhatja magának a megfelelő ár–sebességmérték-arányt.

A napokban aztán Norbert Hofer osztrák közlekedési miniszter arról beszélt, hogy a száguldozás szerelmesei és a „fontolva haladás” hívei közti vitában kompromisszumként – először az ország nyugati részének autópályáin, első lépésként, ráadásul kísérleti jelleggel – 140 km/órát javasol. És ha az intézkedés beválik, akkor további autópályákra is kiterjesztenék, így téve gyorsabban elérhetővé a térség más országait.