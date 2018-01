Nevetséges műanyag hajókkal próbálják a britek elriasztani az orosz tengeralattjárókat

A múlt évben korábban soha nem tapasztalt szintet ért el az orosz hadiflotta tevékenysége a brit vizek környékén. Itt egy példa arról, hogyan múlatták az időt például karácsonykor az orosz és a rájuk vigyázó brit matrózok. Ezekről az incidensekről általában maga a brit flotta számol be büszkén, mutatva, hogy mennyire éberen őrzi állampolgárai, a nemzetközi kereskedelmi utak, a brit halászokra váró halak, valamint a tenger alatt húzódó adatkábelek biztonságát.

Ám, mint most kiderült tavaly történt egy olyan eset is, amelyről mélyen hallgatni szeretett volna a brit hadvezetés, és bizony erre a szerénységre minden oka meg is volt. Amikor ugyanis tavaly augusztusban azzal riasztották a brit erőket, hogy egy orosz hadihajó és két orosz tengeralattjáró halad át a Csatornán, egyszerűen nem volt brit hadihajó, amit odaküldhettek volna. Így végül egy műanyag (!) testű pici aknaszedő hajó futott ki a küldetésre. Az a vicces, vagy brit szempontból szomorú helyzet állt elő, hogy elrettentő hajó így kisebb volt, mint az elriasztani kívánt tengeralattjáró, a fegyverzetük közti különbségekről már nem is beszélve. Ilyenkor ugyanis illik legalább egy komoly fregattot odavezényelni, de az egyetlen e célra rendszeresített hajónak éppen máshol van dolga. „Igen, fregattot kellett volna odaküldenünk, de hát nincs elég. Nagyon kínos” – vallotta be egy forrás.

Az a helyzet ugyanis, hogy a brit hadsereg kiadásait folyamatosan faragják, mert egy elöregedett és elkényelmesedett társadalomban inkább olyan dolgokra kell pénz, mint egészségügy, nyugdíjak vagy éppen a harmadik világnak nyújtott segélyek. Eközben viszont az orosz hadsereg rég nem látott fejlesztésen megy át, csak az elmúlt négy évben 13 új hadihajót állított csatasorba. És nem fél használni is őket, a hidegháború óta nem volt ennyi orosz tengeralattjáró a brit szigetek környékén. Pedig mintha lett volna pár évszázad, amikor a britek éppen a flottájukról lettek volna híresek.