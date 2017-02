Nincsenek szavaink a szlovén elnökre

Mintha már túl lennénk a népszavazáson is.

A 91 éves Kurtág György szinte sosem nyilatkozik a sajtónak, ám a csütörtöki Heti Válaszban az 1956 okozta depresszióról, a magyar nyelv szépségéről és a komponálás nehézségéről is beszél, miután feleségével rangos életműdíjat kapott.

Az európai politika még annál is kiszámíthatatlanabbá vált, mint ahogy azt a jobboldal lázadói gondolják. Németországban egy Brüsszelből akarta ellenére visszatért eurokrata lett a baloldal új reménye. A csütörtöki Heti Válaszban Martin Schulz portréja.

Idén befejeződik a Szépművészeti Múzeum megújítása, és jövőre már a látogatók is birtokba vehetik az épületet. Megnéztük, hol tart a felújítás, és a friss Heti Válaszban be is számolunk róla.