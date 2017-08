Ön mit védene: a szólásszabadságot vagy a szexrabszolgákat?

Amerikában is gyorsan terjedt a hír, hogy egy 20 éves angol lányt Olaszországban bedrogoztattak és elraboltak. A támadó lengyel férfi szexmunkásként akarta árulni az interneten. Az eset már csak azért is nagy figyelmet kapott, mert éppen most készülnek Washingtonban szigorú törvényt hozni az emberrrablás, a kényszerített szex és prostitúció ellen. Nem véletlen, hiszen a kiskorúakat is érintő kényszerszex változatlanul nagy probléma. 2012-ben az International Labor Force 21 millióra becsülte az áldozatokat. A bűnszövetkezetek 150 országban működnek. Észak-Amerikában 1,5 millió embert érint a bűntény, az Egyesült Államokba évente 14-17 ezer új áldozatot hoznak be, igaz, a statisztikák nem lehetnek pontosak, hiszen viszonylag kevés ilyen jellegű bűnszövetkezetet sikerül leleplezni.

Hosszas nyomozás után 2017-ben egy kiterjedt thaiföldi prostitúciós hálózatot göngyölített fel az FBI Minnesotában. A maffiamódszerekkel dolgozó csoport több ezer nőt dolgoztatott éjjel-nappal, weboldalokon árulták, cserélgettek őket. A szexrabszolga lányokat, gyerekeket, akiknek többsége nem beszélt angolul, Ázsiából szállították. Hamis munkavállalási engedéllyel vagy névházassággal kerültek Amerikába. Elvették útlevelüket, és állítólagos adósságukat kellett ledolgozniuk. A hatóságok szerint százmilliókat kerestek az üzleten a szervezők.

Egy diplomás indonéziai lány állást keresett külföldön. Szakmájában, a szállodaiparban ajánlottak neki lehetőséget. Többszöri vizsga után végül kapott munkát Amerikában. De a repülőtéren már meglepetés érte, amikor fegyverrel kényszerítették egy szállodába. Innentől kezdve szenvedések sorozata várt rá, míg csodával határos módon megszökött, és leleplezte a bűnszövetkezetet.

Bár a lányok többnyire szegény külföldiek, de könnyű elcsábítani a kiábrándult, csonka családban élő kamaszokat is a Facebookon vagy más internetes portálon.

Az Egyesült Államok eddig is nagy erőfeszítéseket tett a szexrabszolgaság felszámolására. A digitális kor új kihívások elé állítja a bűnüldözőket, mivel a lányok nagy többségét online árulják. „Könnyebb manapság egy lányt, mint egy pizzát rendelni” – állítja egy képviselő.

A weboldalak eddig védettséget élveztek, fenntartóikat, működtetőiket nem büntették azzal a jelszóval, hogy nem vállalhatnak felelősséget a tartalomért. A szenátus két évig figyelte a Backpage.com hirdetési portált és annak felnőtt részlegét, ahol nem titkoltan folyt a leánykereskedelem. Most azt javasolják, hogy az igazságügyi minisztérium folytasson ellenük bűntető eljárást.

Az új törvényjavaslat megbüntetné azokat a weboldalakat is, amelyik illegális prostitúciót közvetítenek. Mind a demokraták, mind a republikánusok támogatják a tervezetet. Mellette áll Donald Trump elnök is – végre teljes egyetértés egy jó ügy érdekében!

De még sincs zöld útja a törvénynek. A Szilícium-völgy tíz nagy cége – köztük a Facebook és a Google – levélben tiltakozik. Elnagyoltnak érzik a javaslatot, mert túl tág teret ad a weboldalak cenzúrázására; szerintük a törvény veszélyes precedenst teremtene, véget vethet az internet nyitottságának. A techcégekhez a szólásszabadság jogvédői is csatlakoztak.

Rob Portman szenátor (republikánus, Ohio) nevetségesnek tartja a vadakat. Mint mondja, a Kongresszus nem akar mást csinálni, mint véget vetni annak, hogy az internet könnyedén, minden büntetés nélkül közvetítse a lányok adásvételét, és ebből még milliókat is keressen a hirdetésekkel.

A digitális forradalom minden tekintetben megváltoztatta a világot, életünket. Szélsebesen söpört végig a világon, mindenkit letaglózott, mindenkit elbűvölt. A törvényhozás nem készült fel rá, nem tudta, hogy mit kezdjen vele. Regulázását olyan sokáig halogatta, hogy ma már nehéz lesz a világ uraival, a techvállalatokkal szembeszállni.

Ebben a helyzetben érdekes lesz figyelni, miként játszódik le a Kongresszus kontra Szilícium-völgy játszma.