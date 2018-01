Orbán Viktor a nap sztárja Ausztriában

Emlékezetes vonatúttal Orbán Viktor hétfő délután megérkezett Bécsbe, hogy ma az osztrák közélet krémjével – Sebastian Kurz kancellárral, Heinz-Christian Strache alkancellárral, a szintén szabadságpárti Norbert Hofer volt elnökjelölttel, Wolfgang Schüssel egykori kancellárral, Christoph Schönborn bécsi érsekkel, sőt, a Népszabadságot bezáró Heinrich Pecinával – találkozzon.

A miniszterelnök látogatása vezető helyen szerepel szinte az összes osztrák országos napilapban. Ezekből válogatunk.

Tudósításában a konzervatív Die Presse kiemeli, hogy Orbán Viktor egy fotózással szerette volna letudni a sajtóval való találkozást, osztrák kollégája azonban ragaszkodott hozzá, hogy legalább egy négykérdéses sajtótájékoztatót tartsanak. Kovács Zoltán kormányszóvivő ugyanakkor minden, hétfőre megbeszélt médiaeseményt lemondott. A lap szerint nem várható, hogy a kényes témák – Paks2 megtámadása vagy az ausztriai (magyar) munkavállalók nem Ausztriában élő gyerekei után járó állami juttatások tervezett megnyirbálása – dominálnának, hanem inkább az Európa-politika – külső határok megerősítése; V4+Ausztria együttműködése – lesz a fókuszban. Már csak azért is, mert – ahogy egy Orbán-tanácsadó a lapnak fogalmazott – „az osztrákok belpolitikai okok miatt rendezik meg a találkozót” – még akkor is, ha Kurz egyelőre visszautasította a budapesti meghívást. A Die Presse azt is írja: megváltozott Orbánnak az az Ausztriával szembeni álláspontja, amit korábban pletykáltak: hogy „német tartománynak” tekinti.

A baloldali napilap, a Der Standard véleménycikkben (is) foglalkozik Orbán Viktor látogatásával. A szerző szerint – például a berlini kormányalakítási nehézségek miatt – a nemzetközi figyelem is garantált, hiszen Orbán személyében a „liberális, kozmopolita burzsoázia mumusa” érkezik Bécsbe. Ellenben így folytatja: „Köztudott, hogy a visegrádi országok alapvető kérdésekben pozícionálják magukat: kevesebb Európát, több nemzetállami befolyást és korlátozó migrációs politikát akarnak. Ezért sokan kíváncsiak arra, milyen mértékben számíthatnak a V4-ek partnerként Bécsre, ahol mindenekelőtt a Szabadságpárt képvisel hasonló értékeket, de a Néppártot vezető Kurz kancellár is szabad vizeken halászhat a migrációs politikájával.” Ha viszont a kancellár komolyan gondolja a hídépítő szerepét Kelet- és Nyugat-Európa között – az első útja Brüsszelbe vezetett, külügyminisztere viszont Pozsonyt kereste fel elsőként –, akkor nem mehet el szó nélkül a magyar kormány Európában aggodalmat keltő lépései mellett.

Az osztrák ellenzék rosszallását hangsúlyozó Kurier információi szerint Kurzék az utóbbi ügyeket szóba fogják hozni, a lap által idézett – az APA osztrák hírügynökségnek nyilatkozó – Kiszelly Zoltán politológus szerint ugyanakkor azzal, hogy fogadja, a jobboldali bécsi kormány egyértelmű kampánytámogatást nyújt az áprilisi választásra készülő magyar miniszterelnöknek.

„Elmúltak már azok a napok, amikor a magyar kormány éles kritikákat kapott Ausztriától, amiért ellenezte az uniós kvótákat” – állapítja meg a Wiener Zeitung, de vitás kérdésként szintén kiemeli a munkavállalóktól megvonandó támogatások ügyét, amely leginkább a magyarokat érintené. Ebben viszont Magyarország számíthat az ugyancsak rosszul járó többi visegrádi ország támogatására – írja a WZ, majd így folytatja: „Minden vita ellenére Bécs és Budapest közeledik egymáshoz, mióta az új osztrák kormány hatalmon van, a Néppárt megválasztása pedig örömet okozott Magyarországon. (…) Néhány – nyugat-európai – ország már jelezte is aggodalmát, hogy Ausztria V4-ekhez való közeledése késleltetheti a szükséges EU-s reformokat. De Kurz nem akar erről beszélni.”