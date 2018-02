Örményország: ahol még egy ateista is megtér

1717 éve keresztények, ennek pedig olyan lenyomatait őrzik, mint sehol a világon. Akár egy koszos kolhozrom szomszédságából is előbújhat egy ezeréves kolostor, ahol csak az nem talál egy perc áhítatot, aki direkt nem akar. 2015 óta járom az örmény templomokat, és még most sem tudok betelni velük. Remélhetőleg az olvasó is megérti, miért, ha legörget a cikk aljáig. Kolostorok, monostorok, hívek Örményországból és Hegyi-Karabahból.

Dadivank Fotó: Vörös Szabolcs

A hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó, de Örményország gyámsága alatt működő Hegyi-Karabah egyik legszebb monostora Dadivank. A 9. és a 13. század között emelték egy festői hegytetőre.

A fényhozó Fotó: Vörös Szabolcs

A Gazancsecoc-katedrális csillárja Hegyi-Karabah spirituális fővárosában, Susiban.

Grad-szentély Fotó: Vörös Szabolcs

A 1994-ben véget ért karabahi háború alatt az azeriek a Gazancsecocban tárolták muníciójuk legjavát, a többi között a Grad-rakétáikat. A 35 méter magas székesegyházat 1998 júniusában szentelték újra.

Teljes áhítat Fotó: Vörös Szabolcs

Beszüremlő napfény világít meg egy imádkozó hívőt az „Örményország Vatikánjában”, Ecsmiadzinban található Szent Gayane-templomban.

Szirttető Fotó: Vörös Szabolcs

Az örmény fővárostól, Jerevántól bármerre indulunk, félórányi autóútra olyan helyeket találunk, mint Szagmoszavank. A Kaszag folyó által vájt hatalmas kanyon egyik sziklaszirtjére emelték a 13. század elején.

Gyújtottak gyertyát Fotó: Vörös Szabolcs

Elmélyült állapotban a Gazancsecoc-székesegyházban.

Örökség Fotó: Vörös Szabolcs

Geghard, a sziklába faragott kolostoregyüttes Jerevántól keletre, Kotajk tartományban. A hagyományok szerint az örményeket 301-ben keresztény hitre térítő Világosító Szent Gergely alapította. 2000 óta a világörökség része.

Szent dolgok Fotó: Vörös Szabolcs

Hor Virap kolostora, néhány méterre a Törökországtól elválasztó Araksz folyótól, háttérben az örmények szent hegyével, az Araráttal.

Az örmény Tihany Fotó: Vörös Szabolcs

Kötelező turistacélpont Jerevántól 50 kilométerre mellett: Szevanavank.

800 év szépség Fotó: Vörös Szabolcs

Szagmoszavank díszes kőkupolája.

Zörgessetek és megnyittatik! Fotó: Vörös Szabolcs

Karabahi ministránsfiú fogadja a Gazancsecoc-székesegyház híveit.

Pont a hegyen Fotó: Vörös Szabolcs

Apró kápolna emelkedik a naplementében a Hegyi-Karabah és Azerbajdzsán között húzódó frontvonal közelében, Tigranakert fölött.

Rejtőszín Fotó: Vörös Szabolcs

Újabb gyöngyszem a 13. századból: Noravank kolostora. Kivételes összhatást alkot a körülötte emelkedő kopár hegyekkel.

Tinédzsersors Fotó: Vörös Szabolcs

Hegyi-Karabah legszentebb helye, a Gandzaszar-kolostor. A temetőkertben a karabahi háború tizenéves örmény áldozatai nyugszanak.

„Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe” Fotó: Vörös Szabolcs

Megnyugvás a Geghard-kolostorban.

„Szemeimet a hegyekre emelem” Fotó: Vörös Szabolcs

Szent Gayane-templom, Ecsmiadzin, Ararát.

Ámen Fotó: Vörös Szabolcs

Húsvéti ima a Gazancsecocban, Hegyi-Karabahban.

A.D. 1216 Fotó: Vörös Szabolcs

A Kaszag-kanyon másik csodája, az eredetileg királyi pihenőhelynek épült Hovhannavank.

Pogány csoda Fotó: Vörös Szabolcs

A végére egy kakukktojás, a Garni falu melletti Mithrász-templom. Értelemszerűen a kereszténység felvétele előttről, az 1. századből származik. A 17. században földrengés pusztította el, majd a szovjet korszakban, 1966-ban kezdték újjáépíteni az eredeti köveiből. Listánk egyetlen fizetős látványossága.