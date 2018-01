Oroszország esküdt ellensége lehet a lengyelek új budapesti nagykövete

Január elején részleges kormányátalakítás volt Lengyelországban. A decemberben kinevezett új miniszterelnök, Mateusz Morawiecki alaposan megkeverte a kártyákat, és voltak olyan miniszterek, akiknek távozása meglepetésként hatott.

A legnevesebb távozó kétségtelenül a nemzetvédelmi miniszter, Antoni Macierewicz volt, hiszen a lengyel kormánypártot, a Jog és Igazságosságot (PiS) – és a közvélekedés szerint az országot is valójában – irányító Jarosław Kaczyński egyik legközelebbi emberéről van szó. A Morawieckivel jó kapcsolatot ápoló államfő, Andrzej Duda ugyanakkor többször is ellentétbe került vele, és a NATO-ban sem nézték jó szemmel a haderőreformját, amellyel szinte lefejezte a lengyel fegyveres erők felsővezetését. Emellett folyamatosan – még a lengyel viszonyokhoz képest is – emelt hangon kelt ki Oroszország ellen, és ő volt a leghangosabb propagálója annak a konteónak, hogy a 2010 áprilisában történt – Lech Kaczyński akkori köztársasági elnök és 95 fős kíséretének halálával végződő – szmolenszki repülőgép-katasztrófa nem pilótahiba miatt történt, hanem az oroszok ármánykodása volt, amelybe a PiS szépen belekeverte az akkor kormányzó Polgári Platform (PO) vezetőit, mindenekelőtt Donald Tusk volt kormányfőt.

Antoni Macierewicz Fotó: Europress/AFP/Thierry Charlier

Bizonyítékot persze nem sikerült felmutatni, a közbeszédet azonban évekig ez a téma uralta, és ez csak most látszik enyhülni: Jarosław Kaczyński szavai szerint idén áprilisban abbahagyják ezt az őrületet (akkor lesz 96 hónapja Szmolenszknek, s mivel a tragédiának 96 áldozata volt, ezért ez lehet az ügy szimbolikus lezárása).

A – zsidókról szóló összeesküvés-elméleteket sem megvető – Macierewiczhez hasonló karakterekre tehát, úgy tűnik, az Európához közeledni kívánó Morawiecki-kormánynak nincs szüksége. Úgyhogy elküldik nagykövetnek Budapestre, legalábbis ezt írja a Rzeczpospolita napilap a Super Express című újságra hivatkozva. A lapnak névtelenül nyilatkozó PiS-es politikusok szerint Macierewicz Budapestre küldése nagyon is „elképzelhető forgatókönyv”: „Lengyelországnak és Magyarországnak nagyon jók a kapcsolatai, Macierewicz pedig békére lelne ott, nem omlana össze. De vajon Duda elnök aláírná-e a kinevezését…”

A budapesti nagyköveti poszt azonban keserédes lehet a volt miniszter számára, hiszen ezzel kikerül az országos politikából, és – mint arra a Super Expressnek nyilatkozó politológus felhívja a figyelmet – valószínűleg ez lesz politikai pályája utolsó állomása.