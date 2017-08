Öt bizonyíték, hogy nincs kirekesztőbb dolog a liberális intoleranciánál

Vitathatatlan, hogy a Trump-elnökség idején tovább nőtt a megosztottság, és új lendületet vett az ideológiai háború az Egyesült Államokban. Az is nyilvánvaló, hogy a radikálisok erősödtek meg mindkét oldalon. A szélsőséges hangvételű „alternatív jobboldal”, az alt-right már nemcsak a liberálisokat, hanem a konzervatívokat is ellenségnek tartja. A radikális „liberálisok” pedig akár a saját társaik ellen is fordulnak, ha azok nem hajlandók 100 százalékban osztani a dogmáikat.

A Pew Research Center minap kiadott közvélemény-kutatása szerint a republikánusok 52 százaléka érzi úgy, hogy frusztráló, idegesítő olyanokkal beszélni, akik más politikai véleményen vannak. A magukat lényegesen toleránsabbnak valló demokratáknál ez az arány még magasabb: 68 százalék.

Hogyan lehetséges az? Mutatunk 5 példát az intoleráns toleranciára!

1. Nem kell a konzervatív karmester

A profi és amatőr zenészekből álló kaliforniai Santa Monica Szimfonikus Zenekar pénzgyűjtő koncertet tervezett a Los Angeles-i Walt Disney Koncertteremben. Amatőr karmestert hívtak meg: Dennis Prager középiskolás kora óta a klasszikus zene elkötelezett szerelmese, de főállásban konzervatív rádiós, aki a leghatározottabban ellenzi a homoszexuálisok házasságát. A hír hallatára a zenekar számos tagja bojkottálta a fellépést, társait és a közönséget is erre bíztatta. „Dennis Prager szörnyű bigott nézeteket vall” – írták közleményükben. Válaszul Prager a konzervatív National Reviewban arra biztatta a jobboldaliakat, hogy vegyenek részt a koncerten, ezzel is segítsék „legyőzni az illiberális baloldalt”. Hiába hivatkozott a művészeti vezető arra, hogy a koncert Haydnról és nem az ideológiáról szól, nem hallgattak rá. Dennis Prager 1994-ben a himnuszt vezényelte a világhírű Los Angeles-i Filharmonikusok élén. Akkor még más időket éltünk.

2. A Trump-támogató a Facebooknak sem kell

A magát nyitottnak valló Szilícium-völgyet is rázza az ideológiai háború. A csúcstechnológia központja szinte egyöntetűen Hillary Clinton mellett voksolt a 2016-os elnökválasztáson. Megbüntették azt a pár vezetőt, aki Trump mellett állt. Peter Thiel-t, a PayPal alapítóját, befektetőt, a Facebook igazgatótanácsának tagját társa figyelmeztette, hogy negatív értékelést ad munkájáról „katasztrofális döntése” miatt, hogy nyilvánosan is Donald Trumpot támogatta. Palmer Luckey startup-alapítót kizárták a Facebook igazgatótanácsából, amiért egy Hillary Clinton-ellenes csoportot finanszírozott.

Szembenállás

3. Igazi liberális az, aki hisztériás rohamot kap Trumptól

Bret Easton Ellis, az Amerikai Psycho szerzője megfogadta, hogy soha többet nem keveredik politikai vitába, mert őrültség az egész. Amikor nemrég egy Los Angeles-i étteremben a hollywoodi establishmenttel vacsorázott, fejéhez vágták, hogy Trump-védelmező, orosz kollaboráns. Pedig Ellis csak az amerikai szavazókat védte. „Lehet nem szeretni a tényt, hogy Trump nyert, de meg lehet érteni és el lehet fogadni, hogy ezúttal ő lett az elnök. Lehet emiatt érzelmileg és mentálisan összeroppanni, de én ezt abszurdnak tartom” – írja, és hozzáteszi, hogy őt a Trump körüli hisztéria jobban zavarja, mint az, amit az elnök csinál. Bret Easton Ellis nem szavazott Trumpra, liberálisnak vallja magát, de úgy látja, hogy társai megőrültek. „A liberalizmus hajdan a szabadságot jelentette, ma valami eltorzult morális hatalmat”– mondja.

4. Nem elég, ha elismered a klímaváltozást, hinned is kell benne

Kortársa, az ünnepelt amerikai író, Jonathan Franzen a Szabadság, a Tisztaság szerzője ugyancsak liberálisnak vallja magát, mégis kemény támadásnak van kitéve, ha egy-két dologban eltér véleménye az ortodoxoktól. Franzen szerint a klímaváltozás már jóval több, mint környezetvédelmi probléma: liberális vallás lett. Jaj annak, aki a környezetvédő hierarchiában nem az első helyre teszi. A madárvédő Franzen jobban aggódik a természet, az élővilág kipusztulása, mint a klímaváltozás miatt. Ez bizonyos körökben megbocsáthatatlan bűn. Franzent több kritika érte, amiért kigúnyolja a radikális feministákat. Azt is fejéhez vágták már, hogy nem ír a kisebbségekről. Egyszerre vált szexistává és rasszistává, amikor egy kérdésre nemrég azt válaszolta: „Nem tehetek arról, hogy a fehér férfi szemével látom a világot.”

5. Olvasnod kell a felvilágosult bestsellert!

Nincs ma divatosabb könyv Amerikában, mint J. D. Vance Hillbilly Elegy (Mucsai elégia) című memoárja, amelyben a 33 éves szerző a lecsúszott fehér munkásosztályról, a „mucsaiakról” ír. Egy éve uralja a bestseller-listákat, olvasása belépő a liberális értelmiségi körökbe. A történet, röviden: Vance, a nyugat-virginiai, ohiói „mucsai” fiú kiemelkedik környezetéből, és a katonaság után eljut Amerika elit egyetemére, a Yale-re. A felvilágosult nyugati vagy keleti partról jövő, liberális buborékban élő társai nem értik, miként emelkedhetett fel az elmaradott „rozsdaövezetből.” Amikor megtudják, hogy katona volt, és még Irakban is harcolt, lesajnálóan megjegyzik: milyen érdekes, pedig egészen normálisnak néz ki!

Mondják ezt az amerikai tolerancia, nyitottság és befogadás fellegvárában.