Rangon alul házasodnak: így foglalta el a palotákat a középosztály

A 21. századra megmaradt európai monarchiák hercegei és hercegnői már szinte mind közemberekkel házasodnak. Henry herceg és Meghan Markle esküvőjét beárnyékolták a menyasszony családjának botrányai, de az új modell Spanyolországtól Dániáig alapvetően jól működik. Részletes háttér a csütörtöki Heti Válaszban.

Az elmúlt évtizedekben több középosztálybeli származású hercegnének és királynénak sikerült a megmaradt európai monarchiákat közelebb vinni az emberekhez. Ha szétnézünk a királyi családok között, nem találunk szinte egyetlen olyan házasságot sem, amely a száz évvel ezelőtti elvárásoknak megfelelne. Az utolsó klasszikus dinasztikus esküvő 1964-ben köttetett, és mára a rangon (alul) nősülés fogalma is értelmét vesztette, miután az európai hercegek és hercegnők rendre közemberekkel házasodnak. A dánoknál ausztrál marketinges, a svédeknél személyi edző lett a trónörökös választottja.

A félig afroamerikai Meghan Markle-tól a brit királyi család azt remélheti, hogy jobban összhangba kerül a multikulturális Nagy-Britanniával, ugyanakkor az esküvő előtti hetek eseményei azt is megmutatták, a túl nagy társadalmi különbség komoly veszélyeket is rejt magában. Meghan apai ági családja botrányt botrányra halmozva turnézta végig a bulvármédiát, és viselkedésükkel utólag is érthetővé tették, hogy a hercegné miért zárta ki őket a meghívottak köréből, a brit közvélemény pedig gyorstalpalón ismerkedhetett meg a „white trash” klasszikusan amerikai szociológiai fogalmával.

