Recept a befogadáspárti győzelemhez: síró gyerekek és némi fake news

Van az a liberális nyomás, amely még Donald Trumpot is meghátrálásra kényszeríti. A csütörtökön digitálisan megjelenő Heti Válasz megnézte, mi kellett ehhez a befogadáspárti győzelemhez ezekben a bevándorlásellenes időkben: síró gyerekek és némi fake news.

Donald Trumpot könnyű nem szeretni, de még így is egészen példa nélküli az az össztűz, amely az amerikai elnökre irányult az elmúlt hónapokban. Nem csak szokásos ellenségei, a baloldali-liberális elit és a média támadta, hanem az egyházak, a pápa, republikánus politikusok, jobboldali megmondó emberek, sőt saját családtagjai is. Felesége és gyermeke is kérték, hogy tegyen valamit, és vessen véget az illegális bevándorló családok szétválasztásának, amely május elején lett általános gyakorlat a mexikói határon.

Trump végül engedett a nyomásnak. De valóban ennyire fekete-fehér a helyzet? Tényleg helytállók a koncentrációs táborokról szóló hasonlatok? És mekkora a gyerekeiket magukkal hurcoló szülők felelőssége?

