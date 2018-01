Ritkák az ilyen fotók Szíriából

Hosam Katan 1994-ben született Aleppóban. Tizennyolc évesen az aleppói médiaközpontban kezdett fotóriporterként dolgozni 2012 októberében. 2013 és 2015 között szabadfoglalkozásúként a Reuters hírügynökségnek és számos nemzetközi magazinnak szállította felvételeit a szíriai polgárháborúról. 2015-ben súlyosan megsérült, ezután Törökországon át elhagyta Szíriát, s Németországba ment, ahol jelenleg a hannoveri főiskolán fotográfiát tanul. Munkáját számos nemzetközi díjjal jutalmazták.

Német professzora, Karen Fromm javasolta a fiatal fotósnak, hogy a szíriai fronton készült fényképeit albumba rendezze. Kivételesnek látta azt a személyes érintettséget, ami abból adódik, hogy Katan nem idegenként érkezett az országba, hogy egy sztorit keressen, hanem saját életének és környezetének háborús mindennapjait kezdte dokumentálni.

Az album elkészült, címe Yalla Habibi. Living with War in Aleppo, mely magyarul azt jelenti: „Menjünk, kedvesem! Háború közepette élni Aleppóban." Hosam Katan érzelmes fotói nemcsak a gyászt, fájdalmat és nehézségeket mutatják be, hanem azt is, ahogyan Aleppó lakosai élettel és örömmel tudják megtölteni a harcok sújtotta utcákat.

A könyvet Anja Niedringhaus német fotóriporternek ajánlotta Katan, aki 2014-ben kapott halálos sebet Afganisztánban. A fiatal szír fotós számára példaértékű Niedringhaus elkötelezett munkája a háború sújtotta területek mindennapjainak dokumentálásában.

Utca Észak-Aleppóban 2015 májusában

Fiúk fürdőznek egy rakétatámadásban keletkezett és vízzel feltöltött kráterben 2014. július 10-én

Vásrálók egy az Aszad-rezsim által korábban bombázott piacon 2015 októberében