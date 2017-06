Semmi kétség: Kanada hiperliberális kormányfője meghibbant

Vagy csak agyára ment a meleg. Mindenesetre a hülye zoknik miniszterelnöke, Justin Trudeau hatalmasat villantott.

Justin Trudeau az a liberális politikus, aki úgy választja ki kirakatkormányának tagjait, hogy minden társadalmi csoportnak – férfiak és nők, fehérek és színesek, épek és fogyatékosok, oppardon, fogyatékkal élők – arányos mértékben legyen köztük képviselője. Ő az a kormányfő, aki korát, de a mi Fekete-Győr Andrásunkat mindenképpen megelőzve két éve azzal a lefegyverző érvvel indokolta mindezt: mert 2015-öt írunk. És ő az a világfi, aki elképesztő zokniviseletével nyűgözi le az ilyen gyerekességekre a jelek szerint fogékony hódolóit.

Merthogy idén májusban, a Nemzetközi Csillagok Háborúja Napon (yes!) Star Wars-os lábtyűben kápráztatta el az ausztrál miniszterelnököt.

Nem sokkal később egy pár rózsaszín, illetve NATO-kék zokniban tett hitet az észak-atlanti katonai együttműködés mellett.

Egy tévéműsorban országa nemzeti jelképét, egy juharlevél-mintázatú zoknit öltött a lábára.

Néhány hete Torontóban egy liberális parlamenti képviselővel szivárványszínű fuszekliben örült versenyt annak, hogy a kanadai parlament előtt felvonták az LMBT-zászlót.

Most pedig a torontói Gay Pride-on viselt szivárványcsíkos hipszterzokniján a muszlim böjt, a Ramadan végére utaló arab nyelvű felirattal parádézott. A The New York Times odáig volt az elragadtatástól, hogy a miniszterelnök ezzel egyszerre két kisebbségi közösség iránt fejezte ki tiszteletét.

Kétségtelen: mindez kis lépés egy embernek, de nagy lépés az emberiségnek. Főleg, hogy honnan indultunk: 2007-ben a Világbank akkori vezetője, Paul Wolfowitz került kínos helyzetbe, amikor egy törökországi mecset meglátogatásakor le kellett vetnie a cipőjét.

Showtime!