Senki sem cenzúráz olyan korrekten, mint a svájci rendőrség

Óriási lépést tett a bevándorlók integrációja felé Zürich. Jó, nem olyan nagyot, mintha a svájcivá válást elősegítő programokat hirdetett volna nekik. Az bonyolult, drága, az esetek jelentős részében pedig valószínűleg nem is sikerülne. A zürichi lépés ellenben olcsó, praktikus és a hatása azonnal látható.

A legnagyobb svájci város vezetése ugyanis megtiltotta rendőrségnek, hogy a bűncselekményről kiadott közleményekben megnevezze a gyanúsítottak és az áldozatok származását vagy állampolgárságát. A nem őshonos svájciak által elkövetett bűnözés problémáját egyetlen zseniális húzással megoldó javaslat egy kis szélsőbalos párt, az Alternatív Lista érdeme.

A pártocska ugyan országos szinten még nem számít tényezőnek, de a svájci városi tanácsba bejutott, és szerencsére egyik képviselője pont a biztonsági kérdéseknek lett a felelőse. Márpedig ez a képviselő, Richard Wolff nagyon haladó módon rámutatott arra, hogy a bűnözésnek nem a származás az oka, hanem a szegénység, a háborús traumák, az alacsony képzettség és persze legfőképpen a hátrányos megkülönböztetés. Márpedig a rendőrség eddigi gyakorlata csak növelte a hátrányos megkülönböztetést, az idegenellenességet.

Mondjuk szerintem az is nagyon jó hatással lenne az előítéletekre, ha a külföldiek esetleg kevesebb bűncselekményt követnének el, de ez nyilván túlzott leegyszerűsítés. Úgyhogy vissza is vonom, és inkább azt kifogásolom, hogy a javaslat megáll félúton: egyelőre ugyanis a rendőrség külön újságírói kérésre a jövőben is kiadja a származási információkat, amelyek ráadásul a bírósági szakaszban amúgy is nyilvánossá válnak.

Remélem, sikerül ezen a tűrhetetlen helyzeten változtatni, márcsak azért is, mert például szorgalmas futtatóink révén mi magyarok is érdekeltek vagyunk, hogy ilyen elegáns és költséghatékony módszerekkel javítsanak az országimázsunkon.