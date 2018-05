Soros sem kellett hozzá: így lettek tömegével menekültek a nem menekültekből

A német ügyészség nyomozást indított a német Bevándorlásügyi Hivatal vezetője és a hivatal három magas rangú munkatársa ellen. A gyanú szerint ugyanis bűnsegédként hozzájárulhattak ahhoz, hogy menedékkérők jogosulatlanul maradhassanak az országban. A CSU-ra is veszélyt jelent a botrány.

Az egész német bürokráciát és most már a kormányzatot is megrengető botrány teljesen ártatlanul indult. A hivatal brémai vezetője megismerkedett egy kurd származású ügyvéddel, aki számos menedékkérő ügyét képviselte a városállamban. Egyelőre nem lehet tudni, pontosan milyen kapcsolat is fűzte egymáshoz a hivatalnokot és az ügyvédet. A lehetőségek a megvesztegetéstől a szerelmi kapcsolaton át a menedékkérőkön való segíteni akarásig terjednek.

Az eredmény szempontjából ez mindegy is: 2013 és 2017 között több ezer kérelmet bíráltak el jogellenesen. Azaz olyanoknak adtak menedékjogot vagy olyanokat védtek meg a kitoloncolástól, akiknek erre nem lett volna jogalapjuk. Egy idő után az ügyvéd már ismert szereplő lett a menedékkérők között, akik távoli német városokból érkeztek és bízták meg a már reménytelennek látszó ügyükkel. Ő pedig – némi, de nem túl sok készpénzért cserébe – megbízhatóan szállította is a kedvező határozatokat, legyen szó akár bűnözőről is.

Épp a méretek miatt lett az egészből országos botrány. Egy megtévedt hivatalnok és néhány jogellenes kérelem ugyanis szinte természetesnek lenne nevezhető egy hatalmas és a menekültáradat idején súlyosan agyonterhelt rendszerben. Ám az ezerszámra, sokszor egészen abszurd indoklással meghozott döntéseknek fel kellett volna tűnniük.

És éppen ezért került célkeresztbe az országos hivatal vezetője. A gyanú ugyanis fennáll, hogy Jutta Cordt korábban tudomást szerzett a visszaélésekről, ám határozott fellépés és büntetőfeljelentés helyett inkább megpróbálta elsikálni a botrányt. Amely most már nála is magasabbra csapott: az elmúlt időben a friss belügyminiszternek, az amúgy nagyon is bevándorlásellenes Horst Seehofer volt bajor miniszterelnöknek kell magyarázkodnia, hogy lehet az, hogy a belügynél sem vették észre, mekkora a baj az elvileg a tárca alá tartozó bevándorlásügyi hivatalnál.

A bevándorlásellenes AfD és a szintén nem túl bevándorlásbarát szabaddemokraták parlamenti vizsgálóbizottság felállítását követelik, ami különösen kínos Seehofernek és pártjának, a CSU-nak, hiszen ősszel tartományi választások lesznek Bajorországban.

A CSU az elmúlt fél évszázadban egyetlen ciklus kivételével mindig abszolút többséggel irányíthatta Bajorországot, ám a közvélemény-kutatások szerint ehhez most a támogatottságuk – nem utolsósorban az AfD felemelkedésének köszönhetően – nem lesz elegendő.