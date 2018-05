Szakmák, melyek hamarosan eltűnnek

A mai világban 4000 képzett és lojális ember nagy kincs; tudásunkat a világítástechnikán kívül is kamatoztatni lehet – mondja Jörg Bauer, a GE Lighting magyar és térségbeli cégeiből megalakuló Tungsram-csoport tulajdonosa. Nagyinterjúnk a friss Heti Válaszban.

Londonban idén csaknem annyi gyilkosságot követtek el, mint a sokkal rosszabb hírű New Yorkban. Már hatvan fölött jár a halottak száma. A gyilkosok fiatalok, kedvenc fegyverük a kés. A friss Heti Válasz megmutatja a bűnözési hullám hátterét, amelyben korunk minden problémája a bevándorlástól a közösségi médiáig jelen van.

A hagyomány nem egy porosodó, kőbe vésett, mozdulatlanságra ítélt valami, hanem folyamatosan változik, sőt, mi magunk is hagyományt teremtünk – erről is szól az idei, augusztus 20-ig látogatható Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. A népművészet először mutatkozik be az intézményben, a siker borítékolható. Részletek a friss Heti Válaszban.