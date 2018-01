Százak őrizetben, véres szilveszter: megint nagy baj van Iránban

A szakértők szerint az utóbbi napok zavargásait azok a megszorító intézkedések – így a szociális kiadások csökkentése és a néhány hete bejelentette üzemanyagár-emelés – váltották ki, amelyeket Haszan Róháni elnök vezetett be 2013 óta, miután hatalomra került. „Róháninak nyilvánvalóan nehéz elfogadtatnia a megszorításokat, de szükség van rájuk az infláció és a devizaproblémák miatt, hogy megpróbálják vonzóbbá tenni Iránt a befektetők számára” – magyarázta Aszfandijar Batmangelidzs, a Europe-Iran Business Forum alapítója. Kisebb tiltakozások korábban is történtek: a szakszervezetekhez köthető ILNA hírügynökség az elmúlt hetekben számolt be a kőolajipar több száz dolgozójának a bérek késlekedése miatti tüntetéséről, valamint a tebrizi traktorgyári munkásoknak az üzemük bezárása elleni megmozdulásáról. A népharagot csak tovább növelte a hiteltársaságok több millió embert érintő összeomlása. Ezek a cégek gombaként szaporodtak Mahmúd Ahmadinezsád korábbi államfő elnöksége alatt, és csődbe jutottak, amikor szétpattant az ingatlanbuborék.