Szenzációs felemelkedés után botrányos bukás az Ubernél

Hullanak a fejek a San Franciscó-i központú Ubernél, a világ legnagyobb telefonos applikációval működtetett taxis vállalatánál. Húsz vezetőt bocsátottak el, felmondtak az igazgatóhelyettesnek, és fontolgatják, hogy három hónapos szabadságra küldik az alapító-vezérigazgatót, a 40 éves Travis Kalanickot.

Az Uber-ügy mindent magában foglal, ami a Szilícium-völgyben nagyszerű és visszataszító: zseniális ötlet, szélsebes felemelkedés, mesés meggazdagodás, agresszív üzletpolitika, mérgező munkahelyi légkör.

2009-ben Travis Kalanick es Garrett Camppel hozta létre San Franciscóban az okostelefonos applikációval működtetett Uber taxivállalatot, ami forradalmasította a személyszállítást. A cég azon a szilícium-völgyi filozófián alapult, mely új technológiával és gondolkodásmóddal, a szabad piac mindenhatóságában bízva, bürokrácia és szabályozás nélkül igyekezett létrehozni hatékony, rugalmas vállalkozásokat. A helyi törvényeket figyelmen kívül hagyták, vagy erős lobbizással igyekeztek megváltoztatni őket. Az Ubert több városból, köztük Budapestről is kiutasították.

A vállalatnak ma 12 ezer alkalmazottja van, 70 országban működik 70 milliárd dolláros bevétellel.

Mivel a taxisofőrök nem hivatásosok, csak alkalmi munkát végeznek saját kocsijukkal, mindig felmerült szakértelműk kérdése. Többször vádolták őket gyorshajtással, közlekedési szabályok áthágásával. Az Egyesült Államokban nagy botrányt kavart, amikor egy Uber-sofőr elrabolt egy részeg nőt, vagy amikor San Franciscóban egy szintén uberes halálra gázolt egy hatéves kislányt egy zebrán. A problémákat a cég mindig igyekezett eltitkolni.

Az Uber magánügye volt a munkahelyi légkör is. Egészen addig, ameddig egy volt mérnökük, Susan Fowler blogjában fel nem fedte a diszkriminációkat, a szexuális zaklatásokat. Ha valaki panaszkodni mert a főnökök magatartása miatt, azt vagy áthelyezték, vagy rossz munkájára való hivatkozással megbüntették, elbocsátották. Az alfahím mentalitás rányomta bélyegét a vállalatra. Női munkatársaikat szextárgyként kezelték, megalázták őket. Ez derült ki a The New York Times tényfeltáró cikkéből, amiben 30 dolgozót interjúvoltak meg és számos e-mailt néztek át.

Travis Kalanick alapító Fotó: AFP/Europress/Tobias Schwarz

2013-ban az Uber Miamiban ünnepelte, hogy 50 városban működik. A megjelent 400 dolgozónak a vezérigazgató Kalanick küldött eligazító levelet szexelésről, ivásról, drogozásról, meglehetősen durva stílusban. A GQ magazin 2014-es interjújában Kalanick hálás volt az Ubernek, amiért hozzásegítette ahhoz, hogy a szexis nők rajongjanak érte.

Egy 2015-ös vállalati hétvégén Las Vegasban Beyoncé énekelt az Ubernek a Palms Hotel tetején. A szerencsejáték, ivás mellett az alkalmazottak drogoztak. Az egyik vezető a munkatársak mellét fogdosta.

2014-ben az egyik Uber-vezető illegálisan szerezte meg annak az indiai nőnek az orvosi jelentését, akit egy sofőrjük megerőszakolt. A most kirúgott igazgatóhelyettes, Emil Michael összeesküvés-elmélet terjesztését javasolta: álljanak elő azzal a történettel, hogy az Uber egyik vetélytársa akarta befeketíteni a céget.

2014-ben Michael azt fontolgatta, hogy akár milliókért is fogadjanak fel egy nyomozó csapatot, ami minden szennyet felkutatna az őket bíráló újságírókról. Nem kímélnék magánéletüket, családjukat sem.

2017-ben az Uber elbocsátotta azt a mérnököt, aki üzleti titkokat lopott el a Google vezető nélküli autójáról.

A botrányokat a cég képtelen volt házon belül kezelni, ezért az igazgatótanács kénytelen volt külsősöket megbízni a vizsgálattal. Ez pedig az Obama-kormány volt igazságügy-miniszterének, Eric Holdernek Los Angeles-i ügyvédi irodája volt. Holderék gyökeres változtatásokat javasoltak, de az elbocsátott Emil Michael szerint feleslegesen lépett az igazgatótanács, semmi rossz nem történt a cégnél.

A botrány rányomja bélyegét a vállalat működésére is, a befektetők elbizonytalanodtak, az utasok száma csökkent. Felerősödött a #DeleteUber mozgalom, ami akkor kezdődött, amikor az Uber nem támogatta New York-i taxissztrájkot. Az Uber székhelyén, San Franciscóban egyre többen pártolnak át a rivális Lyfthez.