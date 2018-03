Tombol a hidegháború – Oroszország hazánkat is válaszlépésekkel fenyegeti

Eddig tizenhét EU-tagállamból 34 orosz diplomatát utasítottak ki.

Egyre erőteljesebbek a Salisburyben megmérgezett volt orosz hírszerző miatti válaszlépések. Az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülésén a Brexit okán eléggé fagyosan szokták fogadni Theresa May angol miniszterelnököt. Most azonban jelentős az EU-szolidaritás: a politikus vélhetően meggyőző bizonyítékokat mutatott kollégáinak arról, hogy szovjet időkben kifejlesztett katonai idegméreggel, orosz kormányzati megbízásából támadták meg Szergej Szkripalt és lányát. A támadás miatt egy angol rendőr is kórházba került. Ezzel Moszkva átlépett egy határt, s még a hidegháború idején sem tapasztalt egységes fellépésre sarkallta a nyugati szövetséget.

Mai összesítés szerint tizenhét EU tagállamból egyszerre 34 orosz „diplomatát” utasítottak ki. Kemény lépésre szánta el magát a magyar kormány is, nagyon helyesen: Oroszország láthatóan csak az erőből ért. (Tőlünk egy kémkedéssel gyanúsítható követségi alkalmazottnak kell idő előtt távozni.) Nagy-Britannia Európán kívüli szövetségesei, például Kanada és Ausztrália is kiutasít orosz diplomatákat. A legerősebbet azonban a rendszeresen orosz ügynöközött Donald Trump amerikai elnök húzta. Nem kevesebb, mint hatvan diplomatának kell távoznia és bezárják a Seattle-i konzulátust is. Összessen az EU-s, nem uniós európai és tengerentúli államok 117 orosz külügyi alkalmazottat utasítottak ki.

Moszkva ingerülten reagált az általa összekovácsolt egységfrontra. Maria Zaharova külügyi szóvivő – a nemes szovjet hagyományok jegyében – azzal vádolta Angliát: ő követte el a vegyifegyveres támadást, hogy aztán Moszkvára foghassa.

Majd leszögezte, hogy minden, kiutasításban résztvett állam (így Magyarország is) válaszolépésekkel számolhat.